Écouteurs haut de gamme AKG K-701 65% de réduction aujourd’hui seulement!

Trouver la bonne paire d’écouteurs peut être une tâche ardue. Non seulement il existe une multitude d’options parmi lesquelles choisir, mais des canettes de qualité peuvent vraiment endommager votre compte bancaire! Les offres Black Friday et Cyber ​​Monday peuvent rendre l’obtention d’un bon casque beaucoup plus accessible, comme c’est le cas avec l’offre casque AKG K-701 qu’Adorama propose actuellement.

Ceux-ci vont actuellement pour 159 $. Bien que ce soit toujours un prix assez élevé à payer pour les écouteurs, vous en avez beaucoup plus que votre argent. Le PDSF s’élève à 449 $, ce qui signifie que vous bénéficiez d’une réduction de 65% si vous profitez de cette offre. Assurez-vous cependant d’agir rapidement, car cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui.

Les caractéristiques comprennent la technologie de bobine mobile à fil plat, une conception à dos ouvert, un câble à double câblage et un diaphragme à deux couches. Ils sembleront incroyables et les critiques déchaînées de plusieurs sites Web peuvent en témoigner. Si ces avantages ne suffisent pas, nous sommes sûrs que vous avez également remarqué le design. Ce ne sont pas seulement beaux; ils sont très impressionnants.

159 $ .00 Casque AKG K-701 sauvegarder 290 $ .00

