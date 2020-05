Un écrivain CATWOMAN entrant entrevoit son retour à GOTHAM dans le 80e anniversaire de 100 pages super spectaculaire

Crédit: Fernando Blanco / FCO Plascencia / Gabriela Downie (DC)



Crédit: Joelle Jones (DC)



DC’s next Catwoman équipe créative – écrivain Ram V et artiste Fernando Blanco – prennent une longueur d’avance avec une histoire dans le 3 juin Catwoman 80e anniversaire 100 pages super spectaculaire # 1. Dans « Addicted to Trouble », Selina et sa sœur, Maggie, sa route pour aider Catwoman à quitter la Villa Hermosa – son emplacement pour la plupart de l’actuel Catwoman retour à Gotham.

L’histoire de V et Blanco est l’une des nombreuses anthologies de 100 pages du 2 juin, y compris des travaux de la part d’Ed Brubaker, Paul Dini, Tom King, Chuck Dixon et Liam Sharp.

Ram V s’est entretenu avec Newsarama avant la Catwoman 80e anniversaire 100 pages super spectaculaire # 1 et ses débuts officiels Catwoman scénariste principal en septembre, parlant de son court-métrage à venir, de son point de vue sur Selina Kyle et de la façon dont son arc invité à deux numéros en 2019 a contribué à lui permettre de revenir.

Newsarama: Ram, que pouvez-vous nous taquiner à propos de votre histoire Catwoman 80e anniversaire 100 pages super spectaculaire?

Crédits: Ram V



Ram V: Le spécial est absolument plein de travail de créateurs incroyables. Donc, raconter une histoire dans une telle compagnie stellaire est particulièrement bon pour moi, étant donné que je n’ai écrit Selina que dans quelques numéros avant cela.

L’histoire que j’ai écrite s’appelle «Addicted to Trouble», et elle relie le départ de Selina de Villa Hermosa à son arrivée dans les limites familières de Gotham. Et tu sais Selina, elle va sûrement trouver des aventures en cours de route.

Crédit: Fernando Blanco / FCO PLascencia / Gabriela Downie (DC)



Nrama: Comment avez-vous abordé votre histoire? Quel élément de Catwoman pensiez-vous qu’il était le plus important d’inclure?

V: Je regarde ces histoires comme un moyen de creuser certains des scénarios les plus inhabituels avec le personnage. Je voulais regarder la relation de Selina avec sa sœur et quelle meilleure façon de le faire que dans le contexte classique d’un road trip? Nous l’avons vue être la voleuse extrêmement confiante et compétente que nous connaissons. Je voulais apporter une certaine vulnérabilité, une émotion ancrée à cet extérieur.

Crédit: Fernando Blanco / FCO PLascencia / Gabriela Downie (DC)



Nrama: En parlant de l’équipe de Selina et Maggie Kyle, qu’est-ce qui vous a donné envie d’ajouter la sœur de Selina au récit?

V: C’était vraiment une décision facile. Mon mandat était de faire le lien entre la fin de l’arc de Villa Hermosa et son retour à Gotham. Elle partait avec Maggie et je viens de courir avec. Je pense qu’avoir Maggie à ses côtés à travers le récit est un rappel du personnage derrière Catwoman. Maggie relie ses mondes. Elle est la sœur de Selina Kyle mais sa vie a été entièrement affectée par le monde de Catwoman. Ainsi, elle est devenue un bon symbole de la collision de ces deux mondes.

Crédit: Fernando Blanco / FCO PLascencia / Gabriela Downie (DC)



Nrama: D’après ses 80 ans d’histoire, quelle est votre histoire préférée de Catwoman?

V: Il doit être Big Score de Selina. Pour moi, Cooke, est probablement mon artiste Catwoman définitive. Il a changé l’esthétique du livre et les artistes qui l’ont suivi l’ont repris et ont couru avec. Je n’ai pas besoin de dire grand-chose sur l’écriture du crime superlatif d’Ed Brubaker. Les deux ne sont qu’un duo fantastique et je souhaite que nous ayons plus de cette collaboration. Cela continue d’être l’étalon-or pour moi en ce qui concerne les histoires de Catwoman.

Nrama: Pourquoi pensez-vous qu’elle est un personnage qu’elle a su résister à l’épreuve du temps et se réinventer en permanence?

V: Une partie, je pense, est visuelle. C’est une cambrioleuse de chats! Vous ne pouvez pas vraiment devenir plus emblématique que cela. Aucune explication nécessaire. Donc, je pense que cela fait partie de sa longévité. Compte tenu de cette imagerie emblématique, il est facile de voir comment vous pouvez continuer à réinventer un personnage tant que vous restez fidèle au noyau fondamental. C’est une cambrioleuse de chats, une chasseuse silencieuse, une harceleuse – mais aussi territoriale, aimante, nourricière. Il y a mille façons d’écrire ça.

Il est également utile qu’une fois jumelée à Batman, la chimie soit électrique. Il est son chasseur implacable. Elle est le seul méchant qui connaît et comprend son intérieur.

Parfois, en tant qu’écrivain, vous faites un choix qui peut le rationaliser avec le recul. Mais une partie de ce qui arrive à un personnage et de la façon dont il est reçu est également fortuite. Les gens sont imprévisibles et Selina semble captiver l’imagination à chaque fois.

Crédit: Fernando Blanco / FCO PLascencia / Gabriela Downie (DC)



Nrama: En tant que personnage qui a tracé la ligne entre le bien et le mal – de quel côté pensez-vous qu’elle atterrit?

V: Je pense que Selina dirait qu’il y a du bien et du mal mais je ne suis pas sûr qu’elle verrait la distinction entre le bien et le mal. Donc, Selina est fondamentalement, pour moi, une bonne personne. Elle essaie de travailler à une boussole morale. Cela peut être un peu biaisé. Il peut parfois être cassé. Mais elle essaie.

Cela dit, je ne pense pas qu’elle se soucie beaucoup de l’idée du bien et du mal. Qui a écrit ces règles? Pas elle. Qu’est-ce que les règles ont jamais fait pour elle? Et donc il y a un courant anarchiste fort à Selina et j’aime écrire une bonne personne qui ne se soucie pas beaucoup de suivre les règles qui lui sont imposées par quelqu’un d’autre.