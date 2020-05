Spelling The Dream Movie Review – The Plot and Cast tous les détails

– Publicité –



Spelling The Dream Movie Review

Fiers de savoir que les Indiens représentent environ 1% de la population américaine. Ils ont remporté environ 12 championnats d’orthographe d’affilée et 26 des 31 dernières fois. En outre, 25% des candidats de cet Américain, enfant en bas âge à la tradition engagée, appartiennent à la même communauté, avec le pays d’origine, l’Inde, en commun.

De retour dans notre pays, les nouvelles indiennes nous ont habitués de la même manière à une photo d’un enfant maigre et desi, tenant un trophée aux États-Unis année après année – de la même manière que l’actrice Sunny Leone en tête chaque année des recherches indiennes sur Google est un résultat perdu .

Le directeur de l’orthographe The Dream Sam Rega tente de répondre à cette question en dressant le portrait d’un groupe de garçons et de filles et de leurs familles, se préparant collectivement pour le championnat Spelling Bee. Les cycles d’élimination plus élevés dont ils semblent avoir lieu dans n’importe quel autre collège de Vashi, et non à Washington DC.

The Twisted Plot

Eh bien, ce n’est pas une surprise étant donné le nombre d’entre eux qui y participent depuis l’âge de trois et quatre ans mémorisant chaque jour, chaque semaine, avant de monter sur la scène nationale. Les finales de l’orthographe ont également un certain attrait pour le fait qu’elles soient télévisées sur ESPN. Maintenant, vous pouvez également imaginer le genre de crédit de rue que cela pourrait gagner à un enfant en classe, qui est autrement considéré comme le type studieux et non sportif.

Donc, cette ambition est de se rendre à l’orthographe finale 50 au minimum si vous avez bien performé tout le temps ne semble pas être tout au sujet du père desi qui pompe son poing en l’air, parce que son enfant a décodé les alphabets en un mot qui personne n’utilisera. Ou pour une maman desi se pavaner lors de la prochaine fête du festival de Diwali. Parce que son enfant brun indien gagné est plus brillant que le voisin et ses proches, car tous avaient concouru pour le même trophée, et les résultats pour le même ont été énoncés.

