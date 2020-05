Maruti Swift contre Hyundai i20

Voici une courte course de dragsters entre la Maruti Swift et la Hyundai i20. Les deux voitures sont des modèles à essence produisant les mêmes chiffres de puissance.

Hyundai i20 et Maruti Swift sont l’une des voitures à hayon les plus populaires en Inde. Alors que Swift est une berline compacte premium, l’i20 est légèrement plus premium et plus grande. Ce dernier est également plus coûteux d’au moins un lakh, lorsque nous comparons les variantes haut de gamme. De plus, évidemment après VW Polo, ils figurent tous les deux dans le top 5 des voitures à hayon les plus sportives de l’Inde.

Si vous êtes confus entre la Hyundai i20 et la Maruti Swift et que vous ne deviez les comparer qu’en termes de puissance, de vitesse maximale et de performance globale, découvrez cette course de dragsters entre eux. Les deux sont des variantes essence avec une boîte de vitesses manuelle. Fait intéressant, les deux offrent également les mêmes chiffres de puissance.

Lire aussi: Volkswagen Polo 1.0 TSI contre Polo 1.2 TSI dans une course – voir ce qui est plus rapide

Au premier tour, Maruti Swift prend une avance très tardive montrant la compétition au coude à coude entre eux. Il se dirige vers la victoire à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Voyant sucer une compétition serrée, il y a eu une autre manche de course. La deuxième fois, la Hyundai i20 a gagné de la même manière.

Donc techniquement, cette course n’a pas eu de vainqueur. Les deux avaient une compétition très serrée et avaient également le même style de départ. Comme, il n’y a eu aucun retard au départ de l’une ou l’autre des voitures dans les deux courses. Dans le cas de Baleno, il y a des chances que la Hyundai i20 soit clairement gagnante. Étant donné que Baleno est plus lourd que Swift, il montre une très petite différence dans les chiffres.

Maruti Swift obtient un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. Même l’i20 obtient un moteur à essence à quatre cylindres de 1,2 litre qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. Les deux berlines sont accouplées à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Fait intéressant, les deux sont également sans moteur diesel.

Lire aussi: Maruti Baleno contre Hyundai i20 – Découvrez qui est le vainqueur de cette course de dragsters

Le lancement de la nouvelle génération de Hyundai i20 est prévu dans quelques mois. Il obtiendra également un langage de conception frais avec une forme de corps différente. Il y aura deux nouveaux moteurs dont un turbo essence de 1,0 litre et une unité diesel de 1,5 litre. De nombreuses fonctionnalités haut de gamme comme le régulateur de vitesse, le toit ouvrant électrique, la technologie de voiture Internet Blue Link, etc. seront également intégrées.