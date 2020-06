Un documentaire sur la paternité de Bryce Dallas Howard / Film

La fête des pères est la semaine prochaine, et Apple TV + mettra en lumière six pères différents à travers le monde avec un nouveau documentaire intitulé Papas, marquant le premier long métrage de Bryce Dallas Howard. La première bande-annonce du film est arrivée, et en plus des histoires de divers pères du monde entier, il y a une collection de têtes parlantes de pères célèbres tels que Will Smith, Judd Apatow, Jimmy Fallon, Hasan Minaj, Kenan Thompson, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Conan O’Brien, Patton Oswalt, et plus.

Bande-annonce de papas

En plus des histoires principales de pères et de visages célèbres parlant de la façon dont leur propre vie a changé, il semble qu’il existe une variété de vidéos virales sur le Web montrant différents papas qui prennent soin de leurs enfants de manière unique. Bien que certains soient sincères et inspirants, d’autres montrent que la parentalité ne donne pas toujours les résultats les plus favorables, en particulier lorsque les enfants deviennent des adolescents.

Bryce Dallas Howard met également en lumière sa propre vie, en parlant directement à son père Ron Howardet amenant son frère Reed Howard pour parler de grandir avec leur célèbre père cinéaste. Leurs conversations semblent devenir plutôt émouvantes, Howard s’étouffant alors qu’il parle de ce que signifie être un père pour lui, et ils ne sont pas les seuls à pleurer dans leurs conversations sur la paternité.

Comme Will Smith le dit si succinctement: «Nous avions un manuel de 1 000 pages pour un téléviseur. Ils vous renvoient à la maison avec un bébé et rien! »

Voici le synopsis officiel de Papas, à venir sur Apple TV + 19 juin 2020.

« Papas« Est un documentaire sincère et plein d’humour qui célèbre les joies et les défis de la parentalité dans le monde d’aujourd’hui. Avec six pères extraordinaires du monde entier, ce film offre un aperçu de première main des épreuves et des tribulations de la parentalité moderne à travers des interviews révélatrices, des séquences de films maison rares, des vidéos virales et des témoignages hilarants et réfléchis de certaines des célébrités les plus drôles d’Hollywood, y compris Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ron Howard, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt, Will Smith et plus encore. Faisant ses débuts au cinéma, Bryce Dallas Howard offre également un regard intime sur les papas de sa propre famille, y compris des interviews remarquables avec son défunt grand-père Rance, son père Ron et son frère Reed.

