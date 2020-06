Umbrella Academy Saison 2 sur Netflix : un avant-goût sur l’intrigue

Plus que jamais, les fans sont impatients de voir la suite de la série télévisée américaine développée par Steve Blackman. Umbrella Academy revient bientôt dans une nouvelle saison sur la plateforme de Netflix. Dans cette attente, le réseau streaming nous file quelques indices.

Umbrella Academy est l’histoire de sept enfants qui font partie des 43 bébés qui sont nés d’une immaculée conception. Ils ont été adoptés par Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire afin de sauver le monde. Ces derniers sont incarnés par Ellen Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda et Aidan Gallagher. Mais des obstacles se sont survenues à la suite de la destruction de la planète par une mystérieuse apocalypse

Date de sortie de The Umbrella Academy Saison 2

La série de Steve Blackman se trouve parmi les meilleures séries de Netflix avec plus de 45 millions de vues sur la plateforme. Après une première saison très intéressante qui a séduit de nombreux abonnés de Netflix, le grand retour de la série Umbrella Academy attendu avec impatience par les fans sera pour bientôt. Nous allons revoir les aventures des jeunes super-héros après une première saison de 10 épisodes. En espace d’une année, la suite de la saison vient d’être dévoilée récemment. La date de la sortie est prévue pour la fin du mois de juillet 2020.

C’est confirmé, la saison 2 suivra bien les aventures des comics éponymes

À part la bande annonce, nous avons maintenant une idée de ce qui nous attend dans la deuxième saison de la série adaptée des comics de Gerard Way et Gabriel Bà grâce à quelques images qui viennent d’être diffusées par Netflix sur Twiter. Sur ces clichés, apparaissent quelques personnages de la série. Après avoir sauté dans le temps, la saison 1 nous laisse dans le faim de savoir la destination de la fratrie Hargreeves. Maintenant, on a pu savoir dans quel endroit et à quel moment ils se sont retrouvés grâce à la plaque d’une voiture. Alors, les héros ont fait une plongée dans les années 60 plus précisément en 1963, une date marque l’année de la mort de l’ancien président J.F. Kennedy. Et ils se sont retrouvés dans le côté de Dallas au Texas.

Synopsis officiel de la Saison 2