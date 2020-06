Top Chef saison 11 : David Gallienne est l’heureux vainqueur

Top Chef est le plus grand concours culinaire diffusé sur M6. Pour cette année 2020, l’émission est dans sa onzième saison.

À cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, la finale de cette saison 11 a été toujours reportée pour une date ultérieure inconnue. Ce n’est que ce mercredi 17 juin que M6 a diffusé cet épisode tellement attendu des spectateurs. Le concours a été très rude pour les finalistes.

Un final pas comme les autres à cause du contexte sanitaire

Cette saison 11 de Top Chef est la plus remarquable de saisons existantes. En effet, à cause de cette pandémie, l’émission n’a pas pu se faire normalement comme tous les ans. La partie de la finale diffusée ce 17 juin 2020 était déjà le fruit d’un tournage en date du 10 février dans un des restaurants du Four Seasons George-V. Difficile alors de tourner la dernière scène de « l’épreuve du couteau » à cause du contexte sanitaire. Mais finalement, elle a été faite en visioconférence.

Le « top chef 2020 »

Les deux finalistes Adrien Cachot et David Gallienne disputaient l’épreuve aux fourneaux du Georges V dans les cuisines du chef Christian Le Squar. Les deux candidats étaient tenus de réaliser un menu gastronomique pour cent (100) bénévoles de la Croix-Rouge, des journalistes. Les chefs Darroze, Etchebest, Sarran et Pairet étaient le jury pour départager les deux aspirants. Ils avaient à leur disposition l’aide de leur brigade. Ces derniers sont composés de leurs coéquipiers qui étaient tous des candidats de cette saison.

La victoire a été remportée par David Gallienne, membre fervent de l’équipe rouge. Coachée par la chef Hélène Darroze, cette équipe a su se démarquer au fil de cette aventure sur chaque épreuve d’où cette place bien méritée pour cette finale. Le vainqueur a remporté 56 410 euros. Somme qui est proportionnelle au pourcentage des points obtenus pour son menu lors de la finale. Un pourcentage de 56,41 %. L’épreuve a d’ailleurs duré 10h aux fourneaux. Adrien Cachot quant a lui a obtenu 43,59%. Adrien a marqué cette épreuve avec son dessert audacieux et engagé. Le seul bémol est que son menu était trop classique. David au contraire a proposé un menu maitrisé et cohérent avec des saveurs appréciées du plus grand nombre. Le choix des menus a été très décisif dans cette finale.

La chef de brigade Hélène a gagné pour la première fois dans cette aventure de Top Chef.