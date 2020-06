« Shrek 2 » Honest Trailer: Celui avec l’enfant amoureux de Gaston et John Goodman

S’il y a une franchise qui n’a pas vieilli ainsi que certains de ses homologues animés, c’est la Shrek la franchise. Plein de références datées de la culture pop et d’animations qui semblent plus laides que d’autres films d’animation sortis à la même époque, ces films ont également empiré au fur et à mesure.

Il n’est donc pas surprenant que Shrek 2 est un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur, et avec le recul, cela le rend encore pire depuis l’original Shrek n’est pas aussi bon que vous vous en souvenez. Nous allons laisser le Shrek 2 Honest Trailer prenez-le d’ici, même si elles sont un peu plus complémentaires de la suite dans l’ensemble.

Shrek 2 Honest Trailer

Dans le cas de Shrek 2, nous avons une vision sombre et déprimante des relations où ils refoulent toutes leurs préoccupations, ne parlent jamais de leurs problèmes et agissent de façon passive et agressive jusqu’à ce que tout vienne à la tête. Avant de le savoir, ils ont affaire à un sort magique qui transforme l’ogre grincheux et péter vert en un humain animé par ordinateur que de vraies personnes veulent oser. Oui, c’est l’endroit où nous sommes arrivés dans la société.

Fabrication Shrek 2 encore plus déroutant et potentiellement problématique est la datation inter-espèces continue qui aboutit à des bébés hybrides âne / dragon, les références moqueuses à des personnages fluides et apparemment transsexuels et travestis, un bâillon impliquant Eddie Murphy subissant la brutalité policière comme un cheval blanc, et un Stéréotype mexicain sous la forme d’un chat nommé Puss exprimé par Antonio Banderas. N’oublions pas non plus à quel point il est étrange que le prince charmant ressemble exactement Nikolaj Coster-Waldau à partir de Le Trône de Fer.

Eh bien, au moins, nous aurons toujours cette nouvelle version géniale de «Holding Out for a Hero» chantée par Jennifer Saunders. Sérieusement, cette pochette est tellement meilleure que l’original, surtout avec les améliorations orchestrales de la partition.

La publication «Shrek 2» Honest Trailer: The One Starring the Love Child de Gaston et John Goodman est apparue en premier sur / Film.