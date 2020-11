Ulrika Jonsson a prié pour de gros seins à l’adolescence

2020-11-06 16:00:05

Ulrika Jonsson a admis qu’elle avait en fait prié pour de gros seins lorsqu’elle grandissait à cause des brimades qu’elle a subies de la part de ses camarades de classe.

Ulrika Jonsson a prié pour de gros seins lorsqu’elle était adolescente après que ses camarades de classe l’aient intimidée à propos de son corps.

L’ancienne star des « Gladiators » a commencé la puberté plus tard que beaucoup de ses camarades alors qu’elle grandissait à Londres et les railleries de ses pairs la laissaient mécontente de la taille de sa poitrine et elle demanderait donc à Dieu de faire pousser ses seins.

Les prières d’Ulrika se sont réalisées et elle a finalement été bénie avec un ensemble de mammaires massifs vers l’âge de 16 ans qui ont rapidement fait l’envie de ses amis.

Blaguant qu’elle a peut-être «trop pulvérisé», Ulrika a rappelé: «Ce n’était pas le meilleur look pour moi, je dois l’admettre: des dents de mâle, des piqûres d’abeille pour les seins et des épingles qui ne pouvaient pas arrêter un cochon dans un passage. l’intimidation à propos de mon manque de développement dans la région du sein qui faisait le plus mal … C’était douloureux, honteux et embarrassant au-delà de toute croyance, surtout lorsque des garçons se joignent à la tirade de la maltraitance. Apparemment, selon eux, cela correspondait à cela parce que je n’avait pas de seins, j’étais aussi glaciale.

«J’ai désiré ardemment, prié (sérieusement au Dieu des nichons en toute sincérité) et plaidé pour une bonne paire de heurtoirs … Et au fil des ans, les choses ont changé pour moi. Je me souviens m’être réveillé un matin avec un ensemble de seins décent.

«Non seulement mes prières avaient été exaucées, mais en regardant mes deux bazookas de haut, je pensais que j’avais peut-être trop prié. Soudain, il est devenu clair que j’aurais besoin de trouver une sorte de hamac pour garder ces mamans enfermées. Je devait avoir environ 16 ans. J’étais à l’automne de mon adolescence et finalement mes baps avaient décidé de revenir. »

Bien qu’elle ait obtenu ce qu’elle voulait, Ulrika n’a jamais pu développer une «relation positive» avec ses seins au fil des ans et en raison de leur taille, elle a souvent eu «mal au cou et au dos» et elle est devenue «mal à l’aise» avec l’attention qu’ils lui ont apportée sa.

Après avoir eu quatre enfants, les allaitant tous, la star de la télévision de 53 ans a décidé de se faire réduire ses seins après avoir commencé à «détester» ce que la nature lui avait donné.

Depuis que ses seins ont été réduits, Ulrika apprend enfin à aimer son corps.

S’adressant au journal The Sun, elle a déclaré: «Idéalement, ‘j’ai dit à mon chirurgien plasticien,’ j’aimerais avoir les seins de Kate Moss. ‘ Je n’ai pas réussi à le convaincre car il a dit que les cupcakes de Kate seraient trop petits pour mon corps. Nous avons convenu qu’ils seraient réduits et j’ai rêvé de me réveiller en tant qu’Ulrika, 15 ans, avec rien de plus qu’un couple de ping hélas, ce n’était pas le cas, mais ils étaient considérablement réduits.

« Ils sont maintenant raisonnablement compacts et je peux m’en sortir sans les attacher, ce qui me fait vibrer sans fin. Je pense que je peux enfin commencer à profiter de mes seins. »

Mots clés: Ulrika Jonsson, retour à l’alimentation