La saison 3 de la Umbrella Academy commencerait le tournage l’année prochaine

Au cours de deux saisons, l’équipe de super-héros Netflix The Umbrella Academy n’a pas eu beaucoup de chance pour éviter l’apocalypse. Peut-être que la troisième fois est le charme.

Netflix n’a pas encore confirmé l’existence de L’Académie des parapluies saison 3, mais selon un nouveau rapport de Production Weekly, le tournage d’une nouvelle saison devrait commencer le 1er février 2021 avant de se terminer en août. Cela met la troisième saison sur la bonne voie pour une sortie potentielle mi-2022. Au lieu d’une annonce officielle de Netflix, un article Production Weekly est la meilleure chose à faire, car le commerce par abonnement suit de manière exhaustive toutes les productions à venir. Les dates de début de Loki saison 2, Brooklyn Nine-Nine saison 8, et Le mandalorien saison 3.

L’Académie des parapluies La saison 3 a toujours été tout sauf une donnée pour Netflix en premier lieu. Selon les propres paramètres de la société, la série sombre et drôle fait partie des émissions les plus populaires du service. Non seulement cela, mais le deuxième lot d’épisodes de la série s’est terminé par un enfer d’un cliffhanger temporel dans lequel l’équipe titulaire a sauvé le monde en 1963 pour revenir au présent pour trouver une autre équipe de lutte contre le crime occupant leur place.

L’Académie des parapluies est une adaptation de la bande dessinée Dark Horse du même nom écrite par Gerard Way et illustrée par Gabriel Bá. L’équipe et la série sont largement inspirées par des contes familiaux de super-héros en tant que dysfonctionnels comme certaines séries de X Men et Grant Morrison’s Patrouille du destin. Dans le contexte de l’histoire, le 1er octobre 1989, 43 femmes à travers le monde ont donné naissance spontanément à des enfants surpuissants malgré l’absence de signes de grossesse au début de la journée. Le riche industriel Reginald Hargreeves a parcouru le monde en cherchant à adopter autant de ces nourrissons curieux que possible. Il n’a pu en trouver que sept. Ils sont devenus The Umbrella Academy et se sont lancés dans une longue carrière de traumatisme familial et salvateur.