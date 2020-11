Clare’s Exit, les débuts de «  Bachelorette  » de Tayshia augmentent dans les notes

La première de la saison Anna Faris-less «Mom» de CBS et les débuts de «B Positive» ne sont pas des facteurs lors d’une soirée télévisée chargée

« The Bachelorette » a officiellement dit adieu à Clare et a accueilli Tayshia jeudi, lorsque les cotes de la compétition de rencontres ABC ont augmenté avec l’épisode prévu.

CBS a terminé troisième aux heures de grande écoute avec la première de la saison post-Anna Faris «Mom» et les débuts en série de la nouvelle sitcom de Chuck Lorre, «B Positive».

NBC, ABC et CBS ont également diffusé des reportages sur les élections présidentielles hier soir.

Renard a été le premier en termes d’audience avec une note de 2,4 / 13 parts dans le groupe démographique convoité par les annonceurs 18-49 et dans le nombre total de téléspectateurs avec une moyenne de 8,6 millions, selon les chiffres préliminaires. C’était tout les Packers de Green Bay contre les 49ers de San Francisco.

ABC a terminé deuxième en termes d’audience avec un 1,1 / 6 et en téléspectateurs avec 4,5 millions. «The Bachelorette» de 20 h à 22 h a attiré en moyenne 1,4 / 7 et 5,5 millions de téléspectateurs au total.

CBS était troisième en termes d’audience avec 0,5 / 2 et en téléspectateurs avec 3,9 millions. La première de la saison «The Young Sheldon» à 8 ans a eu 0,7 / 4 et 6,5 millions de téléspectateurs. A 8h30, «B Positive» a été lancé avec 0,6 / 3 et 5 millions de téléspectateurs. «Mom» à 9 ans a obtenu 0,6 / 3 et 4,7 millions de téléspectateurs. Après une rediffusion, la couverture électorale de 10 heures de CBS News a reçu 0,3 / 2 et 2 millions de téléspectateurs.

