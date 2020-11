Une autre heure forte – / Film

Naturellement, il y a spoilers ici.

Peyton Reed dirige la dixième tranche de Le mandalorien, le deuxième épisode de la deuxième saison. Il reprend presque exactement là où l’épisode précédent s’était arrêté, promettant que nous pourrions avoir un arc plus direct et linéaire pour cette saison.

Le récapitulatif

Din Djarin est piégé par un groupe de hors-la-loi qui détruisent son speeder emprunté. Cela ne se termine pas bien pour eux, mais le Mandalorien doit rapporter tout ce qu’il peut à Mos Eisley à pied, y compris l’enfant et l’armure de Boba Fett.

Là, il trouve Peli Motto dans la Cantina avec une avance sur plus de Mandaloriens pour lui. Une femme cherchant à réserver le passage au système suivant a vu des preuves de l’endroit où aller ensuite. Le hic, c’est que le Crête de rasoir ne peut pas sauter dans l’hyperespace parce que cela détruirait ses œufs non fécondés et ils sont les derniers de sa lignée. Obligé de voyager à des vitesses sublimes, le Mandalorien se retrouve dans le viseur d’une patrouille de la Nouvelle République. Ils finissent par le pourchasser à la surface d’une planète de glace, où ils s’écraseront, endommageant considérablement le Razor Crest.

Din Djarin doit trouver un moyen de défendre le navire et défendez-vous contre les créatures-araignées prédatrices qu’ils trouvent en chemin.

Après un sauvetage des pilotes de X-Wing et un travail de correction rapide, le Mandalorien, l’enfant et le passager sont en route pour retrouver d’autres Mandaloriens.

Les influences

Le réalisateur Peyton Reed n’est pas étranger à l’action et à la comédie, et bien que cet épisode mêle un peu plus de suspense que de comédie à l’action, il est définitivement dans sa timonerie. Il était le directeur derrière L’homme fourmi et Ant-Man et la guêpe et apporte une énergie vraiment excitante à cet épisode, nous emmenant d’un endroit à l’autre avec un sourire sur nos visages.

Il est clair qu’il y a beaucoup d’influences cinématographiques fascinantes ici, mais Prédateur et Extraterrestre peut sembler être le plus évident. Le mandalorien a un mode de vision thermique dans son casque qui a même la même qualité VHS granuleuse que celle du Prédateur, et le champ d’oeufs d’araignées extraterrestres et leur aspect d’ichor vert inspiré par Xénomorphe.

Les araignées semblent être des kryknas, les araignées rampant autour de la base rebelle sur Atollon, la planète qu’elles occupaient avant de pouvoir s’installer sur Yavin IV. En raison de leur ressemblance frappante avec les kryknas, je m’attendais à moitié à ce que l’enfant intercède auprès de la Force. Il s’avère, cependant, qu’il était plus intéressé à manger les œufs de cette pauvre grenouille à la place.

En fait, cette blague tout au long de l’épisode, qui a abouti au bâillon final, était si bien faite et indique exactement le genre de comédie visuelle dans laquelle Peyton Reed est si bon. Cela m’a beaucoup rappelé le crash Thomas le moteur de réservoir dans L’homme fourmi. Reed est vraiment doué pour vendre cette petite blague au milieu de quelque chose de tendu d’une manière qui ajoute à la tapisserie de la scène ou de la séquence, plutôt que de rompre complètement la tension.

Des invités de prestige

Cet épisode a eu plus de quelques stars invitées notables. Le premier à mentionner est Misty Rosas. Rosas a fourni la performance physique de l’Ughnaught Kuill lors de la première saison et revient ici pour interpréter la grenouille. Elle a une physicalité tellement intéressante, surtout quand elle saute loin des araignées. Sa voix, cependant, est fournie par nul autre que Dee Bradley Baker, la voix derrière tous les clones et de nombreuses créatures sur Star Wars: La guerre des clones et Star Wars Rebels.

Les téléspectateurs pourraient également reconnaître la voix de Richard Ayoade, qui reprend son rôle de voix du droïde Zero.

Les pilotes X-Wing, Captain Carson Teva et Trapper Wolf, sont respectivement interprétés par Paul Sun-Hyung Lee et le producteur exécutif de la série et parfois le réalisateur Dave Filoni. Et plus j’y pense, plus je pense que Trapper Wolf est un PURÉE référence, échanger John pour Wolf, qui est un animal Dave Filoni est connu pour la contrebande dans Guerres des étoiles.

À surveiller

Que les araignées soient spécifiquement les mêmes krykna des rebelles ou non, elles partagent leur inspiration d’une peinture de Ralph McQuarrie. Les araignées et les œufs viennent tout droit de cette vision d’une araignée massive sur Dagobah. L’art est apparu pour la première fois aux côtés de l’œuvre écrite de Kevin J. Anderson, notamment L’univers illustré de Star Wars.

La cantine Mos Eisley est toujours un endroit pour rechercher des créatures intéressantes et des œufs de Pâques. Alors que Peli Motto joue au sabacc avec une créature qui porte le nom du Dr Mandible, il y a beaucoup d’autres habitants à voir. Un EV-9D9 comme un droïde tend la barre (comme dans la première saison) et un Gigoran poussiéreux peut également être vu en arrière-plan. Le Dr Mandible lui-même semble être dans le même moule que la créature ressemblant à une mante religieuse trouvée dans la scène originale de Un nouvel espoir. La table où ils jouent au sabacc ressemble beaucoup à la table où Han a tiré sur Greedo.

Chez Peli Motto, le morceau de viande de dragon Krayt est cuit par un moteur podracer et un droïde, tout comme la viande de ronto dont vous pouvez assister à la cuisson dans Galaxy’s Edge. Le droïde qui fait tourner la broche dans cet épisode est un Treadwell, qui a été vu pour la première fois sur la propriété de Lars. Avec Treadwell et R5, on se demande si Peli Motto vient de prendre tout des droïdes qui ont survécu à la destruction de Lars Homestead.

Coda

Bien que cet épisode manquait d’une partie de l’ampleur épique du combat avec le dragon Krayt, il l’a compensé par un équilibre délicat de frayeurs et de rires. La séquence avec les kryknas (ou toute créature araignée qu’ils peuvent s’avérer être) est vraiment passionnante et claustrophobe, et la façon dont la séquence est éditée met vraiment cette terreur en perspective. La comédie arrive vraiment dans des moments discrets et le timing est tout simplement génial. Cela aurait peut-être été la meilleure utilisation d’Amy Sedaris jusqu’à présent, et les gags chronométrés comme le jetpack et l’obsession du vol d’œufs de l’enfant en font un épisode vraiment amusant. Et l’esprit sec de lignes comme «Je ne sais pas où il pense qu’il va dans ce truc» l’a mis partout.

L’inconvénient est que cela peut être fatigant pour certains téléspectateurs qui veulent se rendre à l’intrigue globale et n’ont pas de patience pour ces aventures secondaires. Pour moi, tout ce qui aide à explorer les bords extérieurs du Guerres des étoiles l’univers est une bonne chose et cela a certainement fait cela. Plus que cela, cela a vraiment montré à quel point Din Djarin est en train de devenir un héros. Ce n’est pas seulement le chasseur de primes de sang-froid que nous avons rencontré lors de la première de la série. Il est devenu quelque chose avec beaucoup plus de cœur, même s’il l’a fait à contrecœur. Des épisodes comme celui-ci mettent vraiment cela en évidence.

Allons-nous revenir à la plus grande histoire prochain épisode? Seul le temps nous le dira.

