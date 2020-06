UFC 250: Aljamain Sterling se lève pour une grosse soirée de poids coq

Il y avait pas moins de trois combats de poids coq de division à l’UFC 250, et alors qu’un ancien champion a annoncé son retour, c’est Aljamain Sterling qui a vraiment marqué son autorité.

Avec Henry Cejudo qui a appelé le temps au début de sa carrière, la division des 135 livres est soudainement un creuset avec beaucoup de pedigree qui se bousculent pour l’or.

Jose Aldo et Petr Jan se battront pour la sangle vacante, mais le vainqueur aura une ligne assez longue.

La tête de cette ligne est Sterling, qui a produit un arrêt scintillant de Cory Sandhagen à Las Vegas.

Sandhagen, précédemment invaincu lors de ses cinq sorties à l’UFC, portait un certain élan mais n’a pas duré 90 secondes car le Funk Master était trop rapide pour se lever, et trop bon au sol pour assurer un arrêt sensationnel de l’étouffement nu à l’arrière.

Maintenant à 19-3, Sterling est le meilleur que nous ayons jamais vu, avec une séquence de cinq victoires consécutives, et est sans aucun doute le suivant en ligne une fois qu’un roi de 135 livres est couronné.

De retour dans le compte, Cody Garbrandt a déclenché un Exocet batteur de buzzer qui a dormi Raphael Assuncao à la fin du deuxième tour dans leur affrontement.

Après trois défaites consécutives, y compris la chute du titre des poids coq, on nous avait promis Cody 2.0, et No Love a certainement livré.

La vitesse a toujours été une arme clé dans son arsenal, mais il semblait que Garbrandt avait pris les choses un peu plus loin, l’air lisse et lisse sur ses pieds contre un adversaire naturellement méfiant et défensif qui est un puzzle difficile à résoudre.

Assuncao n’a pas passé des années dans les échelons supérieurs de la division sans raison et il a fallu quelque chose de spécial pour l’arrêter sous la forme d’un crochet droit boursouflé au menton.

Garbrandt sera pleinement conscient que cela ne le remet pas directement dans l’image du titre, mais attendez-vous à un retour dans le top cinq, et une autre grande performance améliorera certainement ses références pour un autre tir à l’or.

Enfin, nous avons Sean O’Malley. L’énigme invaincue a continué son retour avec un deuxième KO de livre d’images en l’espace de trois mois.

Maintenant à 12-0, il est difficile de croire que nous n’avons semblé «Sugar» que quatre fois dans l’Octogone depuis qu’il a fait irruption sur la scène de la série Contender de Dana White en 2017 – avec deux de ces combats au cours des douze dernières semaines.

Mis à part les blessures et les interdictions, il a maintenant la chance de pleurer, et son KO de sang-froid du gardien d’Eddie Wineland hier soir est le parfait tremplin. Il entrera probablement dans le top 15 des poids coq à la suite de cette victoire, avec un adversaire placé de la même manière, parfait pour continuer sa trajectoire ascendante.

Avec Sterling, Garbrandt et O’Malley faisant de grands jeux ce week-end, et d’autres vedettes comme Aldo, Jan, Marlon Moraes, Pedro Munhoz, Jimmy Riveira et Dominick Cruz pour n’en nommer que quelques-uns, la division des poids coq s’établit rapidement au maximum compétitif dans l’organisation.

Henry qui?

