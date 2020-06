Barbecue : quelles sont les meilleures marinades ?

L’été approche à grands pas et c’est la période idéale pour concocter de bons petits plats en plein air. Qui dit repas en plein air dit barbecue.

Voici quelques marinades faciles, que l’on peut préparer avec des viandes (poulet, steak, porc, etc.) et des fruits de mer en tout genre.

Marinade de steak

Le steak est la viande la plus utilisée pour un barbecue. Riche en saveur et en nutriments, il saura répondre aux envies gustatives de chacun. Mais encore faut-il le préparer avec succès et la marinade est la clé pour un délicieux moment culinaire. Il existe différentes manières de faire mariner le steak et cela dépend surtout de la partie choisie :

Onglet

Le jus d’ananas avec du vin de riz et de la sauce de soja est idéal pour aromatiser cette viande. C’est d’ailleurs une recette très appréciée du chef et copropriétaire du restaurant Left Bank, Laurene Edelman.

Tranche de steak

Si vous souhaitez faire une préparation italienne, le steak en bande représente une excellente alternative. À cela s’ajoutent le romarin et l’ail frais, à faire mariner pendant 12 heures avant la grillade.

Rib-Eye

Les côtes levées sont certainement les plus appétissantes et pour leur apporter plus de saveurs, les spécialistes en la matière comme le chef et propriétaire du Fletcher’s BBQ propose une marinade avec une demi-tasse d’huile d’olive, un quart de tasse de vinaigre balsamique et deux cuillères à soupe de Worcestershire. On peut y ajouter une demi-tasse de romarin frais haché ainsi qu’une cuillère à soupe de poivre noir.

Marinade de poulet

Le poulet aussi est idéal pour un barbecue réussi, mais comme pour le steak, les réelles saveurs sont obtenues grâce à une bonne marinade. La recette de marinade inspirée d’Indochine est particulièrement appréciée par le chef de Dirty French. Pour ce faire, il vous faudra mélanger : 50 g de miel, 100 g de sauce de poisson, 25 g d’échalotes, 10 g d’ail, 10 g de vinaigre de vin de riz, 30 g de sauce hoisin et 2 g de feuilles de limes makrut. Une fois le tout mélangé, vous pouvez le verser sur le poulet et le griller.

Marinade d’agneau et de mouton

Le chef Marc Vidal de Boqueria s’exprime en disant que le printemps et la période propice pour faire griller de l’agneau, car c’est un peu plus inattendu. L’agneau et le mouton ont la réputation d’être assez difficiles à cuisiner, mais avec une bonne marinade, il est plus facile de faire ressortir leurs saveurs. Pour satisfaire pleinement les envies gustatives de chacun, même des plus exigeants, les brochettes d’agneau aux épices grillées sont les bienvenus. Pour préparer la marinade, il faut : du fenouil, de la coriandre, de l’oignon, du citron, du pimenton ainsi que des salva verde et des cornichons échalotes. La fraîcheur et l’acidité sauront vous faire profiter d’un réel moment de délice par un temps chaud.

Marinade de porc

Le porc se marie parfaitement avec les saveurs robustes. C’est pourquoi, on peut opter pour une marinade d’ingrédients sucrés et salés : sucre blanc, huile neutre, sauce tamari ou soja, sauce hoisin, vinaigre de vin de riz, sel, gingembre frais haché et quelques épices. On peut aussi choisir la simplicité avec une marinade d’acide citrique (qui brise à la perfection les microfibres tenaces), l’orange et le miel qui apporte non seulement une bonne couleur à la viande, mais qui la rend également délicieuse.

Marinade des crevettes et du homard

Pour se plonger dans une ambiance entièrement estivale, une grillade de crevettes et de homard est juste parfaite. En effet, c’est toujours un véritable plaisir de savourer des fruits de mer pendant les jours ensoleillés et une bonne marinade y contribue grandement. Huile d’olive, poivre de Cayenne, poivre noir moulu, poudre d’oignon, poudre d’ail, thym séché, paprika doux et origan séché sont les ingrédients pour une recette simple et savoureuse.