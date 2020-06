Tuto : Comment protéger son téléphone lors d’une manifestation

Si vous envisagez de vous joindre à des manifestations, vous devez savoir que des précautions doivent être prises concernant les téléphones. Cette disposition est à prendre même s’il s’agit d’une manifestation pacifique.

Le code PIN doit être activé et non la connexion biométrique. Il faut savoir que ces deux modes de connexion ne sont pas jugés de la même façon. Le code PIN ou mot de passe est traité comme une information. En d’autres termes, il est dans votre droit de refuser de donner à la police votre code PIN.

En ce qui concerne les reconnaissances faciales et les empreintes digitales, la police peut vous contraindre à appuyer votre doigt sur votre téléphone ou à diriger la caméra sur votre visage. Pour plus de sécurité, il est préférable de supprimer la biométrie de votre appareil.

Il est important de connaître que le moyen le plus sûr pour protéger son téléphone est l’activation d’un code PIN ou un mot de passe fort. Les méthodes pour désactiver les reconnaissances faciales diffèrent d’un smartphone à un autre selon que celui-ci fonctionne sous Android ou iOS. Il en est de même de la désactivation des assistants numériques.

L’importance du fait de savoir forcer la saisie du code PIN ou du mot de passe

Certaines personnes ont configuré leurs téléphones de manière à ce que ces derniers demandent un mot de passe ou code PIN après 5 ou 10 minutes d’inactivité. Pour éviter qu’une autre personne puisse accéder à votre appareil sans mot de passe, avec un appareil fonctionnant sous iOS, allez dans « Paramètres » puis dans « Identifiant de visage » et « code d’accès », choisissez « Exiger immédiatement le code d’accès ». Sur Android, cette fonctionnalité se trouve sous « Sécurité » ou « Code d’accès ».

Dans le cas où votre téléphone est sur le point d’être confisqué alors que vous n’avez pas encore modifié les exigences de mot de passe, il faut savoir qu’une façon simple pour protéger votre téléphone est de le redémarrer. De cette manière, votre appareil demandera toujours un code PIN ou mot de passe si vous en avez déjà défini un auparavant.

Sur les iPhone modernes, vous pouvez également presser simultanément le bouton de verrouillage et l’un des boutons de volume enfoncés quelques secondes. Une autre astuce consiste à appuyer en même temps sur les boutons de verrouillage et de volume cinq fois de suite.

Sur les smartphones fonctionnant sous Android, il existe un paramètre spécial Lockdown. Pour y accéder, dirigez-vous dans « Paramètres » et choisissez « Sécurité et Localisation ». Puis, sélectionnez « Préférence d’écran de verrouillage » et « Afficher les options de verrouillage ».

Passez au mode avion pour éviter le contrôle gouvernemental

Pour masquer vos empreintes numériques durant une manifestation et empêcher ainsi un suivi gouvernemental, pensez à activer le mode avion. Vous pourriez ainsi prendre des photos et enregistrer des vidéos librement. L’inconvénient de cette astuce est que vous ne pourriez pas communiquer avec les autres. Il est de ce fait important de savoir désactiver le mode avion rapidement. Sur Android, balayez votre écran de haut en bas et optez pour le Mode avion. Sur iOS, cliquez sur le coin supérieur droit de votre appareil et choisissez le bouton Avion.

Avant d’aller à une manifestation, pensez également à sauvegarder vos données. Pour un appareil sous Android, vous pouvez mettre vos données sur votre compte Google. Pour les iOS, servez-vous de l’iCloud ou d’un ordinateur Apple local. Par la suite, vous aurez la possibilité de restaurer vos données.

L’utilité de l’accès guidé ou de l’épinglage d’écran

Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet de verrouiller le reste de l’écran et d’afficher une seule application. Vous pourriez en avoir besoin au cas où vous devriez montrer par exemple une carte d’identité à la police sans que cette dernière puisse accéder à votre téléphone.

Sur les appareils fonctionnant sous iOS, cette fonctionnalité est connue sous le nom d’accès guidé. Sur Android, c’est ce qu’on appelle « Épinglage d’écran ».

L’une des choses les plus importantes à faire avant de participer à une manifestation est de s’assurer que votre appareil est suffisamment chargé et qu’il a un espace de stockage assez élevé. Actuellement, la grande majorité des téléphones offre la possibilité de prendre des photos et vidéos sans que vous ayez besoin de le déverrouiller complètement. De quoi assurer plus de sécurité.

Toute personne prenant part à une manifestation doit être en mesure de se protéger et de protéger ses proches.