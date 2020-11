TVS Apache RTR 200 4V obtient des modes de conduite et une suspension réglable!

TVS a lancé une toute nouvelle Apache RTR 200 4V qui est maintenant la moto la plus abordable du marché indien avec des modes de conduite et une suspension réglable. Il ne coûte que 1000 Rs de plus que la variante ABS à double canal standard du RTR 200 4V.

TVS a récemment franchi la barre des 4 millions de ventes avec sa gamme de motos Apache et c’est une grande réussite pour une seule famille de motos. TVS nous a ensuite taquiné avec une moto à venir il y a quelques jours. On pensait que ce serait une moto en édition spéciale basée sur l’un des modèles Apache avec peut-être juste une nouvelle livrée pour commémorer l’occasion. Mais mon garçon, la télévision nous a-t-elle surpris! TVS a lancé un tout nouvel Apache RTR 200 4V et il y a beaucoup à en parler. C’est maintenant la moto la plus abordable du marché indien avec des modes de conduite et une suspension réglable.

Tarifs Apache RTR 200 4V

Lancé au prix de Rs 1,31 lakh, le nouvel Apache RTR 200 4V ne coûte que 1000 Rs de plus que la variante ABS à double canal standard du RTR 200 4V existant. Le nouveau modèle remplacera désormais la variante ABS à double canal existante. La variante ABS à canal unique, quant à elle, manque ces mises à jour et continue de coûter Rs 1,25 lakh. La moto continue d’être propulsée par un moteur monocylindre de 197,7 cm3 à injection et refroidissement par air, avec un refroidisseur d’huile, mais les nouveaux modes de conduite pimentent les choses.

Nouveaux modes de conduite pour l’Apache RTR 200 4V

Le nouveau RTR 200 4V propose trois modes de conduite: Sport, Urbain et Pluie. En mode Sport, le moteur produit une puissance maximale de 20,8 ch et 17,2 Nm. Fait intéressant, ces chiffres sont en réalité de 0,32 ch et 0,45 Nm de plus que le vélo BS6 actuel. En mode Sport, la réponse de l’accélérateur est la plus nette et l’ABS est réglé sur son réglage le moins intrusif. Le mode Sport vous permet également la vitesse maximale de 127 km / h. Dans les modes Urban et Rain, le moteur produit un 17,3 ch et 16,5 Nm identiques mais le réglage ABS diffère pour le mode Rain.

En mode Urbain, la fourniture de puissance est plus linéaire et elle est également un peu plus économe en carburant. La vitesse de pointe en mode Urbain est limitée à 105 km / h tandis que l’ABS est plus intrusif qu’en mode Sport. Le mode Rain vous offre le réglage ABS le plus intrusif pour éviter les blocages dans des conditions humides. Remarquez que l’Apache RTR 200 4V n’est pas livré avec le ride-by-wire. TVS a réussi à intégrer des modes de conduite sur une moto même avec une manette des gaz à câble et c’est ainsi que TVS a réussi à faire de la RTR 200 4V la moto la plus abordable avec des modes de conduite. La commutation entre les différents modes modifie également le régime auquel le voyant de changement de vitesse s’allume.

Qu’est-ce que le segment d’abord?

Les modes de conduite ne sont pas la seule nouveauté du RTR 200 4V. La moto est également livrée avec une suspension avant réglable du premier segment. TVS a équipé le RTR mis à jour d’une fourche avant de Showa qui est réglable en précharge, ce qui en fait à nouveau la moto la plus abordable dotée d’une telle fonctionnalité. En fait, la suspension réglable ne vient même pas sur les motos un segment ou deux au-dessus. Le RTR 200 4V dispose désormais également de leviers de frein et d’embrayage réglables, encore une autre première dans le segment. Enfin, la moto reçoit une nouvelle palette de couleurs bleu mat avec des décalcomanies rouges, inspirées des couleurs de course de l’entreprise.