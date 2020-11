Sania Mirza félicite Federer et Nadal pour le respect mutuel que les légendes ont l’une pour l’autre – Tennis

Discovery Plus, la première application de diffusion de divertissement en continu en Inde, a déjà créé un buzz avec sa dernière offre «Strokes of Genius» – un documentaire sportif captivant de 90 minutes, basé sur le livre «Strokes of Genius: Federer, Nadal and the Greatest Match jamais joué ‘, par L. Jon Wertheim. Fidèles au thème du documentaire, les stars du sport indiennes PV Sindhu, Sania Mirza et Somdev Devvarman, ont exprimé leur point de vue dans une conversation franche sur les légendes modernes, l’une des plus grandes rivalités du tennis et aussi entre les disciplines sportives – Federer – Nadal, les protagonistes du documentaire qui ont défié toute attente et ont inspiré des millions de personnes au fil des ans.

Sania Mirza, qui a été une coéquipière des légendes dans le passé à l’IPTL, a parlé de la nature pure de cette rivalité légendaire et de ce que signifie être de vrais champions comme eux.

Elle a déclaré: «La façon dont ils parlent les uns des autres devant et hors de la caméra est assez incroyable et j’ai vu que faire partie de l’IPTL où j’étais dans l’équipe de Rafa et j’étais dans la même équipe que Roger dans ce qui suit ou le un an avant cela. Ils parlent tellement bien l’un de l’autre. Sur les courts, bien sûr, tout le monde sait qu’ils ont eu des matchs incroyables et qu’ils ont une histoire incroyable, mais je pense que hors du terrain sont les moments qui les rendent très spéciaux. Le respect qu’ils ont les uns pour les autres et quand ils jouent, vous pouvez voir qu’il y a aussi beaucoup de respect et d’admiration mutuelle l’un pour l’autre. Ils apportent tellement au jeu et des choses si différentes que notre sport a vraiment besoin des deux.

La star indienne du tennis s’est également penchée sur certaines des rivalités qu’elle chérissait le plus sur sa route pour devenir six fois vainqueur du Grand Chelem. Elle a déclaré: «Il existe des rivalités emblématiques. Mais je pense que pendant ma carrière de célibataire, il y avait une fille de Russie appelée Anna Chakvetadze. Elle était dans le top 10 mondial, je pense proche du top 5. Nous avons beaucoup joué les uns contre les autres depuis les juniors. Elle m’a définitivement aidé à devenir meilleur parce qu’au départ je n’étais pas capable de la battre et je sentais qu’elle était quelqu’un, elle avait un jeu très peu conventionnel et j’ai le sentiment que… nous avons tellement joué les uns contre les autres. Quand Martina et moi jouions, je pense que notre plus grande rivale à l’époque était probablement Elena Vesnina et Ekaterina Makarova. Nous avons également remporté la finale de Wimbledon contre eux. Nous avons beaucoup joué les uns contre les autres. Il y avait aussi Babos – Mladenovic à l’époque contre qui nous avons beaucoup joué et Mladenovic et Garcia, ils étaient probablement nos plus grands rivaux.

S’adressant à Discovery plus à cette occasion, PV Sindhu a déclaré: «Je crois que Roger et Rafael sont des légendes à leur manière et adorent vraiment les voir jouer tous les deux. Je ne peux pas en choisir un parmi les deux, mais je pense que chacun d’eux a un style de jeu et un jeu différents, alors je dirais que les deux sont des légendes. Elle a ajouté: «Je pense que c’est la plus grande rivalité non seulement dans le tennis mais aussi dans le monde car ce sont de vrais champions et ils nous ont toujours inspirés à bien des égards et je dirais que c’est toujours un régal pour nous de les voir jouer.

Lorsqu’on lui demande qui est cette rivale qui la pousse à devenir meilleure? Sindhu a admis que Carolina Marin avait fait de même pour elle au fil des ans. Sindhu a également rappelé un moment des premiers jours de la rivalité #Fedal qui l’a inspirée dans sa carrière et a déclaré: «J’étais vraiment jeune en 2004 à Miami lorsque Nadal a gagné contre le Federer alors numéro 1. Quand j’ai vu que cela m’a beaucoup inspiré en 2004 lorsque Nadal a gagné contre le n ° 1 mondial de l’époque. Donc, le plus proche de cela pour moi serait quand j’ai gagné contre le champion olympique Li Xuerui au China Masters en 2012. Alors oui, ça était le plus proche pour moi.

Somdev Devvarman a parlé de ses plus grandes rivalités professionnelles en se souvenant de son temps à l’université. Il a dit: «Pour moi, ma première rivalité a commencé à l’université. Je suis passé par le système NCAA et le couple de joueurs contre lesquels j’avais joué étaient John Isner, Université de Géorgie et Kevin Anderson, Université de l’Illinois et j’ai joué pour l’Université de Virginie. Donc, quand nous étions à l’université, nous passions beaucoup de temps à nous jouer les uns les autres et parfois nous nous surpassions. Ces matchs m’ont beaucoup poussé personnellement parce que nous voulions que notre équipe batte son équipe, mais aussi en sachant qu’ils étaient les meilleurs joueurs du pays et que j’avais une chance de les affronter et de les battre.

La finale de Wimbledon 2008, qui constitue la pièce maîtresse de «Strokes of Genius», est également la pièce la plus mémorable de Devvarman dans la rivalité #Fedal. Il a déclaré: «2008 Wimbledon, pour moi, a été l’un des matchs de tennis les plus fous et les plus mémorables. La rivalité se poursuit encore en 2020 dans plus de décennies. Ces gars-là jouent à un si haut niveau depuis si longtemps. Dans notre sport, si vous regardez Roger et Rafa, je pense qu’ils ont été de très bons exemples de la façon de se respecter mutuellement. La façon dont ils ont géré leur rivalité, leur compétitivité sur et en dehors du terrain et cela n’a jamais affecté leur relation. Je pense que c’est absolument incroyable et que nous pouvons tous en tirer des leçons. Le tennis a de la chance de les avoir.

Le documentaire, «Strokes of Genius», cherche à faire ressortir les différentes facettes qui entrent dans la création d’une rivalité immortelle à travers des perspectives intéressantes d’autres légendes vivantes comme John McEnroe, Bjorn Borg, Pete Sampras, Chris Evert et Martina Navratilova et d’autres, diffuse désormais uniquement sur Discovery Plus.

