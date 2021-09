TUDUM : l’événement Netflix promet de faire des annonces passionnantes pour les fans de K-Drama

Depuis que Netflix a annoncé la diffusion en ligne du premier événement Tudum au monde, les attentes quant à ce qu’il apportera en termes de productions coréennes sont élevées, compte tenu du fort engagement de la plateforme pour ce type de contenu et de son succès incontesté.

Bien que les utilisateurs de Netflix du monde entier associent immédiatement le mot TUDUM au bruit caractéristique que la plateforme de streaming émet lorsqu’ils commencent à profiter d’une production de son catalogue d’options, à partir du 25 septembre, celui-ci aura une nouvelle signification, et ce n’est autre que le début du premier événement en ligne massif, gratuit et d’une durée de trois heures, au cours duquel seront présentées les nouvelles et les nouveautés du célèbre émetteur.

Bien que l’événement couvre tous les contenus du géant du streaming sans distinction, les plus enthousiastes sont sans doute ceux qui aiment les productions asiatiques, notamment les K-Dramas et les films réalisés par des talents coréens, compte tenu de la grande promotion que Netflix réalise depuis plusieurs années et qui a porté ses fruits en conquérant de nouveaux publics dans différentes régions de la planète.

Tudum: A Global Fan Event | Official Teaser | Netflix

À quelques semaines de sa sortie, TUDUM mettra en avant la présence en ligne de certaines des stars et des créateurs les plus importants du célèbre portail vidéo, représentant plus de 70 séries, films et émissions spéciales. Ils se réuniront virtuellement pour partager des avant-premières passionnantes de projets à venir et des nouvelles jusqu’alors inconnues de ce que le géant du streaming a à offrir.

L’événement, qui sera retransmis en temps réel à partir de 9 heures, se déroulera dans les locaux de la Commission européenne. (heure du Pacifique) selon la région d’où vous regardez et qui peut être appréciée via les chaînes YouTube officielles de Netflix, ainsi que sur Facebook, Twitter et Twitch, suscite l’enthousiasme des fans de K-Drama, car certaines stars sud-coréennes devraient interagir et des nouvelles de plusieurs productions très attendues seront diffusées pour le reste de l’année 2021 et au-delà.

TUDUM sera diffusé en streaming le 25 septembre pour les fans du monde entier

Cette fois, la plateforme connue pour avoir sorti des succès internationaux tels que Crash Landing On You, Vincenzo et Sweet Home, pour n’en citer que quelques-uns, sortira de nouvelles et célèbres K-Dramas dont Silent sea avec Gong Yoo, Bae Doo Na et Lee Joon ; My name (Undercover) avec Han So Hee, Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon et Kim Sang Ho ; la célèbre série Hellbound avec Yoo Ah In, Jung Jing Soo et Park Jung Min et l’émission de variétés A New World avec Lee Seung Gi, Jo Bo Ah, Kai d’EXO, Park Na Rae et Eun Ji Won.

Sont également attendus à l’écran l’acteur populaire Jung Hae In, ainsi que les chanteurs K-Pop Kai d’EXO et Kim Heechul de Super Junior, jusqu’à présent. À cela s’ajoute un événement préalable, quelques heures avant et exclusif au contenu asiatique, qui mettra en lumière des émissions spéciales coréennes, indiennes et d’anime qui pourront être visionnées spécifiquement sur YouTube de Netflix Korea, Netflix Asia et la chaîne The Swoon à 8h00. EST (15h heure française).