Star Wars : The Bad Batch saison 2 : Que sait-on de la suite de la série animée sur Disney+ ?

Voici tout ce que l’on sait actuellement sur Star Wars : The Bad Batch saison 2, y compris sa date de sortie potentielle et les détails de l’histoire. L’animation est un élément essentiel de l’héritage de Star Wars. Si la saga Skywalker restera toujours dans les mémoires comme le cœur de la franchise, d’autres pierres angulaires ont permis à l’opéra spatial de George Lucas de survivre pendant des décennies, dont l’animation.

Introduits pour la première fois dans Star Wars : The Clone Wars saison 7, les Clone Force 99, alias les Bad Batch, sont un groupe de clone troopers “déviants” qui possèdent des compétences améliorées qui les rendent aussi utiles à la République Galactique que les commandos clones, si ce n’est plus utiles à l’effort de guerre. Ils ont heureusement survécu à la Guerre des Clones, mais les choses ont ensuite pris une mauvaise tournure lorsqu’ils ont dû s’échapper de Kamino et fuir les Kaminoans ainsi que le nouvel Empire Galactique.

Heureusement, ce n’est que le début de leur histoire. La saison 2 de Star Wars : The Bad Batch est officiellement en cours. Lucasfilm a confirmé la saison 2 avant le final en deux parties, qui a réuni les Bad Batch sur leur planète pour la dernière fois.

Date de sortie de Star Wars : The Bad Batch saison 2

La sortie de la saison 2 de Star Wars : The Bad Batch est confirmée pour 2022, bien qu’aucune date précise n’ait été donnée. La saison 1 de The Bad Batch a débuté le 4 mai 2021 – le jour de la guerre des étoiles – il est donc possible que Lucasfilm et Disney+ gardent la même date pour la saison 2 de The Bad Batch. Cette date coïnciderait avec la sortie du Livre de Boba Fett et de la saison 3 du Mandalorian, qui pourrait également être diffusée au printemps 2022, bien que cela n’ait pas été confirmé non plus.

Intrigue de la saison 2 de Star Wars : The Bad Batch

Attention spoilers sur le final de la saison 1 de The Bad Batch

Aucun détail spécifique n’a été révélé sur l’histoire de Star Wars : The Bad Batch saison 2, mais on peut supposer qu’elle verra toujours la Clone Force 99 en fuite de l’Empire – et Crosshair. Les Clone troopers ne sont plus en sécurité dans la galaxie, pas plus que les Kaminoans, qui ont vu leur monde natal pratiquement rayé de la carte. On sait peu de choses sur cette période de la chronologie de Star Wars, du moins dans le canon, ce qui permet à l’équipe créative de la série d’orienter l’histoire dans n’importe quelle direction. Mais l’allusion la plus intéressante se trouve peut-être dans la scène finale, lorsque Nala Se arrive dans une installation impériale et est accueillie par un scientifique portant le même uniforme que le Dr Pershing de The Mandalorian, ce qui laisse entrevoir un lien possible.

La saison 1 de Star Wars : The Bad Batch est disponible en intégralité sur Disney+.