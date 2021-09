Netflix : ces 3 séries très attendues sur la plateforme de streaming arrivent bientôt

in

A l’ère des réseaux sociaux, les séries télévisées ne sont pas en reste, faisant sentir leur présence à des millions de fans. Netflix a beaucoup aidé à ce que cela se produise. Voici donc 3 séries très populaires qui seront de retour sur la plateforme…

Netflix est l’une des plateformes de contenu les plus populaires au monde. Avec un catalogue d’options qu’il met à jour chaque jour, chaque semaine et chaque mois, il permet à ses utilisateurs d’avoir toujours quelque chose de nouveau à regarder pendant leur temps libre.

Alors que le public attend l’annonce des nouvelles saisons de ses productions préférées, de nombreuses séries confirmées reviennent sur Netflix. À partir de cette liste, voici les émissions qui ont actuellement le plus de followers sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Il est intéressant de noter que la série comique sur l’éducation sexuelle compte 3,3 millions de followers, ce qui provoque une certaine étrangeté d’autant plus qu’elle n’est pas l’une des émissions les plus recherchées sur la plateforme, mais à chaque fois qu’elle a sorti de nouvelles saisons, elle se classe numéro 1.

Lycée de Moordale | Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour un avenir meilleur ! | Sex Education

Lire cette vidéo sur YouTube

Considérée comme l’une des séries les plus populaires de Netflix à ce jour, il n’est pas surprenant que le streamer prévoie un troisième volet. Sex Education reviendra sur les écrans pour présenter sa saison 3 le 17 septembre 2021. Beaucoup de choses ont été annoncées et on ne sait toujours pas grand-chose de la troisième saison de la comédie britannique.

Juste derrière en nombre de fans sur Instagram se trouve la série diabolique avec 3,9M de followers. La saison 6 de Lucifer arrive sur Netflix ce vendredi 10 septembre dans le monde entier. C’est le dernier épisode de la série sauvée par le streamer lorsque la Fox l’a annulée.

Lucifer | Bande-annonce de la dernière saison VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Devenue officiellement une production originale Netflix depuis sa saison 4, la série est devenue l’un des plus gros succès de la plateforme. Avec sa cinquième saison, Lucifer a reçu des accolades et une reconnaissance de l’industrie du divertissement, notamment plusieurs nominations aux Emmy 2021. Elle s’achèvera malheureusement avec la saison 6.

Surpris ? Stranger Things est très populaire, à tel point qu’au cours de son arrivée sur Netflix, elle a gagné 15,3 millions de followers. Il n’est peut-être pas surprenant qu’il s’agisse de Stranger Things, ce qui est surprenant, c’est la différence entre son précédent concurrent. Une mention doit être faite pour La Casa de Papel, qui avec 12.8M de followers est également une série très populaire parmi les fans (mais ne fait pas partie de la liste car elle a déjà publié ses premiers épisodes finaux).

Stranger Things 4 | Onze, tu écoutes ? | Teaser VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

La saison 4 de Stranger Things arrivera en 2022. Malheureusement, le prochain épisode de la série télévisée populaire de Netflix n’arrivera pas cette année, mais nous pourrions avoir une nouvelle mise à jour ou deux très bientôt. À l’heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses sur Stranger Things 4. Cependant, il n’est pas surprenant que tout le monde prenne les choses avec un grain de sel, car ils (et nous) ne veulent pas que des spoilers soient divulgués à l’avance.