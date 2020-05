Tripwire Interactive publie le journal des développeurs de Final Maneater

Les fans du prochain jeu de requins Maneater ont un nouveau journal de développeur à consulter avant la sortie du jeu en mai. La sortie a été longue depuis que nous avons vu Tripwire Interactive débuter le jeu à l’E3 2018. Depuis, ce sont des périodes de silence, un peu comme ce à quoi on pourrait s’attendre lorsqu’une attaque de requin est en route. Mais enfin, l’attente sera finie comme dans quelques semaines, nous pourrons enfin devenir le requin. Mais avant que cela ne se produise, nous avons une dernière vidéo des développeurs pour vérifier où ils vont dans les coulisses et vous montrer ce qu’il leur a fallu pour créer ce qui pourrait être le plus grand jeu de requins jamais créé. Cette vidéo montre principalement ce que vous pouvez faire en tant que requin et comment vous pouvez devenir un meilleur tueur dans l’eau. Sans parler d’un meilleur survivant car vous évitez les moyens de vous tuer. Maneater est disponible en précommande dès maintenant sur Epic Games Store et pour Xbox One via Microsoft Store, car il sortira le 22 mai.

Découvrez le fantasme ultime de puissance en tant que prédateur suprême des mers – un requin terrifiant! Maneater est un RPG d’action en monde ouvert à un seul joueur (ShaRkPG) où VOUS êtes le requin. En commençant comme un petit chiot de requin, vous devez survivre au monde dur tout en remontant l’écosystème. Pour ce faire, vous explorerez un monde ouvert vaste et varié rencontrant divers ennemis – humains et animaux. Trouvez les bonnes ressources et vous pouvez grandir et évoluer bien au-delà de ce que la nature a prévu, permettant au joueur de devenir un requin massif, un prédateur de pointe des légendes. Manger. Explorer. Évoluer.

