Matrice 4: John Wick Réalisateurs Chad Stahelski, David Leitch Return

Chad Stahelski et David Leitch Ils ont parcouru un long chemin en bouclant la boucle après de nombreuses années de cascadeurs pour devenir des réalisateurs à succès à Hollywood. Sans leur travail sur La matrice trilogie, nous ne verrions jamais les goûts des John Wick franchise ou Deadpool 2 se concrétiser. Cinemablend rapporte Stahelski et Leitch assistant réalisateur Lana Wachowski dans le quatrième film. Lana et sa sœur Lily ont écrit et réalisé l’original Matrice trilogie. Avec Lily hors de l’image, Lana partage les tâches de co-écriture avec Aleksandar Hemon et David Mitchell.

Stahelski et Leitch retournent à The Matrix en capacité de conseil

Stahelski a décrit comment lui et l’implication de Leitch dans la production. « Il s’agit davantage du concept créatif d’une partie de la chorégraphie et de les sauvegarder avec des trucs », a-t-il déclaré. « A part les Matrix, la plupart de leurs trucs… ce qui fait [Lana] elle est si grande qu’elle dirige sa propre action. Nous avons eu des directeurs de deuxième unité sur certaines des matrices simplement en raison de la logistique impliquée. Mais récemment, et surtout sur Matrix 4, elle dirige sa propre action. Les deuxièmes unités pour eux sont principalement des plans d’établissement, les faces B de certaines compositions pour certains endroits. Mais Lana, elle fait sa propre action. Elle l’intègre dans les éléments de l’unité principale, c’est pourquoi leurs éléments semblent si bons. « Plutôt que de compter sur un deuxième directeur d’unité pour aider avec les séquences d’action, Wachowski supervise avec les deux conseils au niveau conceptuel. Stahelski a rempli la même capacité pendant le Oiseaux de proie (2020) reprend.

Reprendre là où ils se sont arrêtés

Pour Stahelski et Leitch, c’était également l’occasion de retrouver l’équipe avec laquelle ils se sont liés tout en travaillant sur la trilogie originale. « Ils étaient vraiment cool », a déclaré Stahelski. « Ils nous ont demandé de nous aider avec la chorégraphie et une partie de l’entraînement physique pour les gars. J’aide un peu pour une séquence. Je pense que Dave aide pour une séquence. Lana est revenue avec beaucoup d’amour pour avoir une réunion de pseudo-famille, donc ça a été très amusant. Ça fait du bien de revoir beaucoup de membres d’équipage. Nous venons de terminer une séquence à San Francisco avant le début de la pandémie. » De retour pour le quatrième Matrice sont Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith, et Lambert Wilson. Les rejoindre sont Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, et Toby Onwumere. Le film est prévu pour une sortie en 2021.

Le post Matrix 4: les réalisateurs de John Wick Chad Stahelski, David Leitch Return est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook