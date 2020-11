Trinity ‘Story & More – / Film

Qui est le Immortelle Wonder Woman venant État futur de DC événement comique? Pourquoi Zack Snyder’s Ligue de justice la bande-annonce est-elle extraite de YouTube? Qu’est-ce qui a effrayé les cadres en recoupant Suicide Squad? Qu’est-ce que Wesley Snipes raconter l’histoire de lui essayant d’étouffer le Blade Trinity réalisateur? Qu’est ce qu’il y a avec Thor brisant son visage dans du verre dans de nombreux films Marvel? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

En l’honneur du jour des élections 2020, Alex Ross a jeté un coup d’œil à son roman graphique original mettant en vedette Oncle Sam.

Dans le nouveau L’homme de fer 2, Tony StarkLa nouvelle armure de la marque peut couper à la fois l’adamantium et le vibranium.

DC Future State présente de nouvelles versions permutées entre les sexes et non binaires de Le flash, Robin et plus.

Panthère noire # 1 signé par Chadwick Boseman, Stan Lee et directeur Ryan Coogler vendu pour 10 000 $.

Au cas où vous l’auriez manqué pendant le week-end, le Spider-Verse le costume arrive Spider-Man: Miles Morales.

Un teaser pour Avengers # 38 présente le passé, le présent et le futur en collision pour un mystérieux événement comique de 2021.

Voici un aperçu de Nubie, le nouveau Immortelle Wonder Woman du prochain État futur DC un événement.

Zack Snyder’s Ligue de justice la remorque a été tirée en raison de problèmes de droits pour Leonard Cohen« Hallejulah » de

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser cet article sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas sur le Web: