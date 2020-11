Linux Mint présente sa propre version du navigateur Web Chromium

Les programmeurs de Mint, dirigés par le développeur principal, Clément « Clem » Lefebvre, ont construit leur propre version du navigateur Web open source Chromium de Google. Rapports ZDNet: Certains d’entre vous disent peut-être: « Attendez, n’ont-ils pas offert Chromium depuis des années? Eh bien, oui et non. Pendant des années, Mint a utilisé la version Chromium d’Ubuntu. Mais ensuite Canonical, la société mère d’Ubuntu, a abandonné Chromium en tant qu’APT – un package DEB compatible avec un Snap. Le système d’emballage du logiciel Ubuntu Snap, avec ses rivaux Flatpak et AppImage, est une nouvelle façon, orientée conteneur, d’installer des applications Linux. L’ancienne méthode d’installation des applications Linux, telles que le package DEB et RPM systèmes de gestion pour les familles Debian et Red Hat Linux, incorporent le code source et les chemins codés en dur pour chaque programme.



Bien qu’ils aient fait leurs preuves, ces packages traditionnels sont gênants pour les développeurs. Ils exigent des programmeurs qu’ils conçoivent à la main des programmes Linux pour fonctionner avec chaque distribution spécifique et ses différentes versions. Ils doivent s’assurer que chaque programme a accès à des versions spécifiques de bibliothèques. C’est beaucoup de travail et une programmation pénible, ce qui a conduit à donner au processus le nom: l’enfer de la dépendance. Snap évite ce problème en incorporant l’application et ses bibliothèques dans un seul package. Il est ensuite installé et monté sur un système de fichiers virtuel SquashFS. Lorsque vous exécutez un Snap, vous l’exécutez dans un conteneur sécurisé qui lui est propre. Pour Chromium, en particulier, le feutre Canonical utilisant Snaps était le meilleur moyen de gérer ce programme. […]

Lefebvre a écrit: « Le navigateur Chromium est maintenant disponible dans les dépôts officiels pour Linux Mint et LMDE. Si vous attendiez cela, je voudrais vous remercier pour votre patience. » Une partie de la raison était que Canonical avait raison. Construire Chromium à partir du code source est un processus très lent. Il a expliqué: «Pour garantir la réactivité et les mises à jour rapides, nous avons dû automatiser le processus de détection, d’empaquetage et de compilation de nouvelles versions de Chromium. Il s’agit d’une application qui peut nécessiter plus de 6 heures par build sur un ordinateur rapide. Nous avons alloué une nouvelle version serveur avec des spécifications élevées (Ryzen 9 3900, 128 Go de RAM, NMVe) et réduit le temps de construction de Chromium à un peu plus d’une heure. » C’est beaucoup de puissance! Pourtant, pour ceux qui l’aiment, des versions à jour de Chromium sont maintenant disponibles pour les utilisateurs de Mint.