Trevor Sinclair frappe un joueur de Liverpool lors d’une victoire contre West Ham – .

Trevor Sinclair a critiqué Mo Salah pour la manière dont il s’est effondré lors de la victoire 2-1 de Liverpool contre West Ham samedi soir, comme il l’a déclaré à talkSPORT en direct.

Liverpool avait pris du retard sur une frappe de Pablo Fornals à Anfield avant que l’arbitre Kevin Friend ne juge qu’Arthur Masuaku a commis une faute sur Salah dans la surface de réparation – il a égalisé sur place avant que Jota ne scelle tous les points après la pause.

C’était une performance courageuse des Hammers, qui n’avaient pas la star Michail Antonio, mais au final, les champions en avaient trop pour eux.

Mais l’ancien ailier de Man City et de West Ham, Sinclair, a critiqué Salah et comment il a remporté le penalty et a affirmé que c’était quelque chose qu’il faisait « maintes et maintes fois ».

«C’est un très, très léger contact pour moi», a déclaré Sinclair. «Il est descendu très facilement. Mais Mo Salah va le faire.

«Je pense que vous devez être prudent lorsque vous vous lancez dans ces défis. Si vous n’êtes pas sûr à 100% que vous allez obtenir le ballon, restez du côté des buts, mettez vos coéquipiers autour de vous et retardez-le.

Sur la manière dont Salah est allé au sol: «Nous l’avons vu maintes et maintes fois. Mo Salah le fera. Très chanceux. Je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de contacts là-bas. Si j’avais donné ce penalty, j’aurais tout de suite fait des remontrances à l’arbitre. Il n’y a eu aucun contact.

«Je ne pense pas que le juge de touche a même mis son drapeau. C’est une mauvaise décision de pénalité pour moi.

Au milieu des problèmes défensifs de Liverpool et des problèmes de blessures constants, une chose qui ne va pas disparaître est la forme de Salah.

Si Jurgen Klopp veut remporter des titres consécutifs, son speedster égyptien sur l’aile, ainsi que Sadio Mane sur l’autre flanc, sont cruciaux pour savoir si un autre trophée sera ajouté au cabinet des trophées d’Anfield cette saison.

La forme récente de Liverpool – et cette victoire contre West Ham la nuit dernière – aidera également parce que, malgré des problèmes défensifs et de blessures, ils mettent toujours les points au tableau et sont actuellement en tête de liste.

