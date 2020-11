La NSW Rugby League révèle un nouvel hymne des Blues avant l’ouverture du premier match

La NSW Rugby League a annoncé un nouvel hymne des Blues avant le match d’ouverture de State of Origin mercredi à Adelaide Oval.

L’hymne intitulé « We all Bleed Blue » est interprété par le sponsor de l’équipe, The Star, et leur Blues Choir, et selon NSWRL il « devrait réunir tous les fans officiels de NSW Blues, y compris le groupe de supporters Blatchys Blues, en une démonstration de solidarité alors qu’ils poursuivent une troisième victoire en série successive « .

Avec des paroles qui incluent un avertissement pour « se méfier des crapauds de canne glissants » et unir « les végétaliens, les végétariens et les amateurs de bacon », l’hymne vise à « injecter un peu de plaisir et de positivité dans ce qui a été une année très difficile pour tout le monde », selon à George Hughes, directeur du marketing de The Star.

Backflips du LNR sur les plans de suppression de l’hymne national de l’État d’origine

« L’hymne » We all Bleed Blue « est une célébration du lien que l’équipe de NSW Blues et ses fans ont partagé au cours des 40 dernières années », a déclaré Jodie Cross, directrice commerciale de NSWRL.

« Nos fans sont l’un des groupes de supporters les plus forts, les plus bruyants et les plus fiers de l’histoire sportive australienne, encourageant les NSW Blues de partout.

« Nous sommes fiers d’avoir le soutien de plus de 13 000 fans des Blatchys Blues qui envahissent régulièrement l’extrémité nord du stade ANZ avec leurs perruques bleues.

« On les trouve également en grand nombre dans des salles interétatiques, et cette année, nous les verrons et les entendrons sans aucun doute à Adelaide Oval et au Suncorp Stadium chanter l’hymne » We all Bleed Blue « , fort et fier. »

Fittler parle sur le backflip de l’hymne

L’annonce fait suite à la décision controversée de la LNR de revenir en arrière sur la suppression du chant de l’hymne national australien jeudi. Quelques heures après avoir décidé de ne pas faire jouer l’hymne national avant le match lors de cette série Origin parce qu’il ne s’agissait pas d’un match international, une réaction des fans, y compris du Premier ministre Scott Morrison, a conduit la LNR à rétablir la performance de l’hymne.

Dans la série Origin de 2019, les joueurs de Nouvelle-Galles du Sud Latrell Mitchell, Cody Walker et Josh Addo-Carr ont protesté contre l’hymne national en restant silencieux, tout comme Will Chambers du Queensland.

L’entraîneur des Blues Brad Fittler a menacé de restreindre l’accès des médias à ses joueurs si le problème de l’hymne national provoquait la même distraction qu’en 2019, mais il a salué l’hymne de la Nouvelle-Galles du Sud.

« Alors que l’expérience de match-watch a été limitée en raison de normes de distanciation sociale, la fièvre de l’État d’origine reste la même et les fans de Blues ne manquent jamais de célébrer, applaudissant fort et fiers. Maintenant, ils seront armés d’un nouvel hymne, » Fittler dit dans un communiqué.

Les Blues s’alignent pour l’hymne national en 2019 (Getty)

Paroles de chansons de NSW ANTHEM

C’était il y a 40 ans aujourd’hui

Sur une parcelle d’herbe sacrée

Artie a pris un coup à Mick

Et l’a assis sur son cul

De Tommy à notre pote Boyd

Ça a été un long voyage

Nous vous apportons notre humble chanson

Pour que tu puisses chanter

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Végétariens végétariens et amateurs de bacon aussi

Méfiez-vous maintenant des crapauds de canne glissants

Ou ils vont se glisser pour un essai

Smith ou Thurston ou Billy the Kid

Ils pourraient faire pleurer Blatchy

Eh bien, il n’y a pas si longtemps

Le ciel bleu est devenu marron

Peu importe la façon dont notre équipe a joué

Nos espoirs et nos rêves semblaient voués à l’échec

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Boucheries et comptables

Et les gardiens du zoo

Puis un jour un type nommé Freddy

Il avait appris une chose ou deux

Ce n’est pas pour moi ou l’équipe que nous jouons

Mais les fans qui saignent pour toi

Et des placages de brique et des cabanes en fibro

De Bondi Beach à Bourke et retour

Freddy a entendu un son lointain

Qui a grandi et grandi jusqu’à ce qu’il secoue le sol

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Nous saignons tous bleu

Partout dans notre état