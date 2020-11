Transfert d’objectifs de 18 millions de livres sterling entre West Ham et Everton; à vendre en janvier – .

in

La carrière de Martin Braithwaite à Barcelone a moins d’un an, mais il a vu suffisamment de drames au cours des neuf derniers mois pour durer toute une vie. Il comprend une humiliation 8-2 en Ligue des champions, un effondrement du titre de la Liga, un limogeage de la direction, la saga amère de Leo Messi et la démission de tout un conseil d’administration.

Et il est juste de suggérer que l’une des signatures les plus controversées de l’histoire récente de la Liga s’est également révélée l’une des plus décevantes.

En février, alors que Quique Setien venait juste de mettre les pieds sous la table, le Barça a reçu une dispense spéciale pour signer Braithwaite en dehors du mercato après une crise de blessure a paralysé leur ligne avant.

Leganes ne pouvait rien faire car le Barça a déclenché la clause de libération de 18 millions de livres sterling dans le contrat de Braithwaite. Pour frotter le sel dans les blessures, la formation basée à Madrid n’a pas été autorisée à signer un remplaçant.

Pourquoi? Parce que la Liga a jugé que Leganes n’était pas au milieu d’une crise de blessures et n’était donc pas autorisé à signer un remplaçant à l’extérieur de la fenêtre.

La relégation malheureuse de Leganes a été confirmée quelques mois plus tard – le manque de buts étant la principale raison de l’échec de leur tentative de survie.

Et ce n’est pas comme si Braithwaite avait mis le feu au monde au Camp Nou non plus. Loin de là.

Bien qu’il ait reçu le maillot numéro neuf cet été, l’international danois n’a disputé que 37 minutes de football en Liga cette saison. Selon MD, le manager Ronald Koeman a déjà perdu patience et envisage de vendre Braithwaite en janvier.

Le Barça priera donc que les prétendants de la Premier League restent intéressés.

MD a rapporté qu’Everton et West Ham United étaient enthousiastes, l’équipe de David Moyes ayant eu des entretiens avancés avec un attaquant dont la clause de libération de 18 millions de livres sterling en fait une option abordable.

Avec Dominic Calvert-Lewin le seul avant-centre convaincant à la disposition de Carlo Ancelotti et Sébastien Haller n’ayant pas tiré sur West Ham, Braithwaite pourrait encore se voir offrir une issue de secours hors de son purgatoire du Camp Nou.

Neuf mois, trois départs en Liga, un but pour Braithwaite à Barcelone – Leganes méritait mieux.

