Films et séries télévisées à venir de Millie Bobby Brown: ce qui est à venir pour la star de Stranger Things

Encore une fois, il n’y a eu aucune confirmation de l’implication de Millie Bobby Brown dans le Mighty Morphin Power Rangers redémarrer, mais avoir un grand nom commence à jouer l’un des adolescents qui se transforme en guerriers ninja pourrait probablement amener plus de gens au théâtre (si les choses se calment d’ici là). Et peut-être que si cela se produit réellement, les producteurs s’en tiendront davantage avec le matériel source original (et les costumes) pour un spectacle complet.

L’avenir reste prometteur pour Millie Bobby Brown alors qu’elle cherche à poursuivre son élan récent et à continuer à produire de grands films et émissions de télévision. Si vous n’avez pas envie d’attendre ces nouveaux épisodes de Choses étranges tomber à un moment donné dans un avenir proche, voici tout ce que vous venez sur Netflix dans les prochains mois.