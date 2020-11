Superman et Lois Writer renvoyés après avoir soulevé des problèmes avec CW – / Film

L’univers des spectacles de super-héros CW de Greg Berlanti, autrement connu sous le nom de «Arrowverse», est connu pour être fier et progressiste avec sa représentation de héros de bandes dessinées. The Arrowverse a la première émission de super-héros lesbiennes, divers castings, plusieurs émissions de télévision dirigées par des femmes. Mais la CW est à venir Superman et Lois peut être confronté à des problèmes liés au sexisme et au racisme, selon un écrivain récemment licencié pour la série.

Écrivain de télévision Nadria Tucker, dont les crédits précédents comprennent Souterrain et un poste de rédacteur d’histoire sur Syfy Krypton, a affirmé avoir été renvoyé de la salle de l’écrivain de la CW Superman et Lois pour avoir évoqué des problèmes de racisme et de sexisme dans les scripts.

Dans une série de tweets, l’écrivain a déclaré: «Quelques nouvelles personnelles: mercredi, j’ai appris que mon contrat sur Superman et Lois ne serait pas prolongé, que mes services n’étaient plus nécessaires, mon plan et mon brouillon sont inférieurs (évidemment, je ne suis pas d’accord avec ce dernier bit lol). Ceci, après des mois à signaler des blagues #metoo dans le dialogue, à défendre le test de Bechdel, à me battre pour m’assurer que les seuls visages noirs à l’écran ne sont pas des méchants, à lancer des histoires pour des personnages féminins (il y en a une dans le titre de la série!) qui a été ignorée.

Tucker a ajouté: «Si j’ai l’air amer, c’est parce que celui-ci pique. Des collègues m’ont assuré que j’étais super dans la salle, donc je sais que je ne suis pas fou. J’ai débattu de l’opportunité de publier ceci, mais mon propre bien-être mental exige que je le fasse. La seule façon de changer la merde est de l’exposer.

Aucun commentaire n’a encore été fait sur les allégations de Tucker par la CW, ni par le maestro des super-héros de la CW, Greg Berlanti, qui a développé Superman et Lois aux côtés de Le flashTodd Helbing, qui sert de producteur exécutif et de showrunner dans la série. Mais les affirmations de Tucker ne sont pas de bon augure pour la série, qui présente l’un des personnages féminins les plus célèbres de DC Comics – et connu pour être une féministe avouée – dans son titre, Lois Lane. Mais ce ne serait pas le premier contact avec la controverse d’Arrowverse: en 2017, l’éminent scénariste-producteur d’Arrowverse Andrew Kreisberg, qui a été producteur exécutif sur les deux Le flash et Super Girl, a été licencié suite à des allégations de harcèlement sexuel. Le flash L’acteur Hartley Sawyer a également été licencié après que des tweets racistes et misogynes aient refait surface.

Superman et Lois est actuellement prévu pour ses débuts en février 2021 et devrait jouer Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch comme Clark Kent et Lois Lane, respectivement, reprenant les rôles dans lesquels ils ont débuté Super Girl alors que les deux naviguent dans la double vie d’élever des enfants et d’être des super-héros à la fois dans le journalisme et dans les batailles à l’échelle de la ville.

