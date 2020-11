Anne-Marie a failli quitter sa carrière musicale «  trois fois  »

2020-11-10 02:00:05

Anne-Marie a failli quitter sa carrière «trois fois» à cause de l’examen public, car elle a admis qu’elle était parfois trop «sensible» pour gérer les critiques.

La chanteuse de 29 ans a admis qu’elle était trop «sensible» pour gérer les critiques, et a même envisagé de s’éloigner de sa carrière à plusieurs reprises parce que les commentaires haineux lui en ont fait trop.

Elle a dit: «C’est arrivé trois fois, où je me suis assise à la maison et je me suis dit:« C’est ça, je ne le fais plus ». C’est difficile d’en parler parce que j’ai toujours été une personne très sensible.

«Même à l’école, quand j’ai été maltraité par d’autres élèves, je pense: ‘Ai-je été si mal traité ou suis-je vraiment sensible?’ »

Anne-Marie doute souvent de ses capacités et dit qu’il y a eu des moments où elle a pensé que les chansons qu’elle écrit ne sont pas assez bonnes, malgré le fait qu’elle ait 10 singles du Top 40 à son actif.

Elle a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: «En ce qui concerne l’industrie, si par exemple j’ai l’impression de ne pas avoir écrit une bonne chanson et que je me sens vraiment mal et que je ne pense pas être un bon auteur-compositeur, Je me dis: « Pourquoi est-ce que je fais ça? » »

Pendant ce temps, le hitmaker de ‘Friends’ a récemment déclaré qu’elle était plus heureuse quand elle pleurait, car elle adorait la « libération de l’émotion ».

Lorsqu’on lui a demandé quand elle était la plus heureuse, elle a répondu: «Quand je pleure. Pas seulement des larmes de joie – j’aime la libération de l’émotion.

«Je peux être une personne extrême, donc mes émotions ont tendance à être exacerbées et je deviens vraiment heureuse, vraiment triste ou vraiment en colère.

« Je me sens bien quand je pleure – c’est ce sentiment de soulagement. »

La star de la musique a également admis être particulièrement agacée par les mauvaises manières.

Elle a ajouté: « Si je tiens une porte ouverte pour quelqu’un et qu’ils ne disent pas merci, je crie normalement » Merci! » retour sur eux! »

Malgré cela, Anne-Marie a admis qu’elle avait passé trop de sa vie à essayer de plaire aux autres.

Interrogée sur les conseils qu’elle donnerait à son adolescence, elle a répondu: «Tout le monde ne vous aimera pas et vous n’avez pas à vous en soucier. J’ai passé trop de temps à plaire aux autres.

« Maintenant, je suis beaucoup plus heureux et moins inquiet de ce que les gens pensent de moi. »

