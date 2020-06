Train To Busan 2: Peninsula obtient maintenant une date de sortie en salle aux États-Unis pour les fans

– – –

Désormais, des distributeurs de tout le pays se sont alignés pour acheter les droits de Train To Busan 2, également connu sous le nom de Peninsula.

Les fans du film Zombie ont de bonnes raisons de se réjouir, car le train To Busan 2, officiellement intitulé Peninsula, a désormais obtenu une distribution dans le monde entier. la suite voit également le réalisateur Yeon Sang-Ho qui revient dans le monde qu’il a créé dans le film Zombie bien-aimé des années 2016, bien qu’avec une histoire très différente. Quoi qu’il en soit, des distributeurs du monde entier se sont maintenant alignés pour acheter les droits de suivi.

Train à Busan 2 Distribution

Maintenant, selon un nouveau rapport, les distributeurs sont plusieurs grands marchés du cinéma qui ont conclu leurs accords dans la péninsule. L’Amérique du Nord, la France, l’Amérique latine, Hong Kong, Taïwan, l’Espagne, l’Allemagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et bien d’autres présenteront le film. L’accent a même conclu un accord pour la présentation en vol.

Train To Busan 2 Terrain et histoire

Bien qu’il soit désormais présenté comme une suite, le réalisateur du film Yeon est prudent car ce n’est pas une continuation de ce qui s’est passé dans Train To Busan, mais cela se produit dans le même univers. L’histoire principale de la péninsule se déroule à peine quatre ans après les événements du premier film. Tout est centré sur un ancien soldat qui a ensuite réussi à s’échapper de la péninsule coréenne dévastée. Mais, ensuite, on lui a confié une mission de retour, puis il rencontre étonnamment d’autres survivants.

Train To Busan 2 date de sortie

Aucune date de sortie n’a été abandonnée par les distributeurs du film, mais il a également été dit précédemment que le film serait prêt pour l’été 2020. Il est actuellement en post-production, nous espérons donc qu’il est presque prêt pour les fans de le film. Espérons le meilleur pour le futur futur du film.

