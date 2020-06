Il n’a été dribblé qu’après la déclaration

La semaine dernière, avec sa déclaration selon laquelle il a trouvé paradoxaux les conversations sur les nouveaux arrivants avec les réductions de salaire des joueurs actuels, Thomas Müller a déclenché un débat à la fois interne et médiatique. La déclaration elle-même n’était pas superflue; les critiques de Hasan Salihamidzic et le retrait de Müller étaient superflus. Un commentaire de SPOXRédacteur en chef Nino Duit.

Il y a quelque chose dans le débat actuel dont Thomas Müller souriait depuis une minute à propos de la nouvelle recrue potentielle Kai Havertz (« Un très bon joueur, sinon un talent majeur en Europe à cet âge ») et des transferts possibles, quand il a finalement dit: « C’est aussi un peu un paradoxe si vous parlez toujours des nouveaux arrivants tout en économisant les salaires. »

Cette séquence, prononcée après l’entrée du Müllers FC Bayern Munich en finale de la Coupe DFB mercredi dernier, a marqué le début paradoxal d’un débat paradoxal qui s’est depuis tenu en interne et dans les médias. Il s’agit de la dernière phrase de Mueller.

Tout d’abord les questions et réponses les plus importantes à ce débat: Müller a-t-il été contraint de commenter les transferts possibles et Havertz? Non, il n’a été interrogé qu’à ce sujet. Est-il paradoxal d’en parler d’abord, puis de décrire immédiatement ces affirmations comme paradoxales? Assez. La dernière phrase de Müller a-t-elle été mal interprétée? Il n’y a guère de place pour l’interprétation. Est-ce que Müller peut prononcer cette phrase? Oui, c’est un aspect absolument légitime en ces temps.

Hasan Salihamidzics Rüffel, le retrait de Thomas Müller

Cependant, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a évalué la dernière question différemment et s’est vu contraint de froisser publiquement Müller avant le match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach samedi (2-1). « Thomas a été un peu tordu par son témoignage », a déclaré Salihamidzic. « Nous nous sommes assis et je lui ai aussi dit que ce n’était pas correct. Il l’a compris. »

Le lendemain, Müller a diffusé une vidéo de deux minutes sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il a lui-même commenté ce débat. Il se sentait incompris, a-t-il expliqué. Cependant, son raisonnement n’est pas vraiment concluant, mais plutôt un retrait évasif (et superflu). Il semble qu’il veuille supprimer toute agitation au sujet de son club complètement indépendamment d’un aspect éventuellement justifié.

Il a par la suite déclaré qu’il n’avait fait cette déclaration que parce qu’il était « ennuyé » par la question, ce qui semble étonnant même lorsque l’interview de mercredi a été revue. Müller a répondu d’une manière détaillée et joyeuse. Si la question avait été trop paradoxale pour lui, il aurait pu facilement refuser d’y répondre. Il ne l’a pas fait. En tout cas, Müller n’avait pas l’air agacé.

Thomas Müller a soulevé un sujet important

Selon Müller, sa déclaration a ensuite été « interprétée par les médias de manière provocante et historique ». Indépendamment de la généralisation au moins douteuse « les médias », Müller avait abordé un sujet important et intéressant avec sa phrase cruciale, qui a naturellement été reprise par les médias. Devait devenir.

C’est un sujet qui occupera un certain nombre de footballeurs à tous les niveaux professionnels au cours de la prochaine période de transfert. Décomposé à l’essence absolue: « Je renonce volontairement à l’argent avec lequel mon employeur peut finalement obliger les concurrents pour moi. Peut-il le faire? »

Une pensée controversée, mais en tout cas compréhensible, qu’un joueur expérimenté comme Müller, qui, comme tous les professionnels du FC Bayern, dispense actuellement de 20% de son salaire, est autorisé à s’exprimer publiquement avec n’importe quel droit. Et devrait s’en tenir à cela. Müller n’a posé que des questions critiques, sans attaquer personne de manière inappropriée. La critique de Salihamidzic à ce sujet est tout aussi superflue que le retour en arrière de Müller.