Toutes les capacités ultimes des héros dans Overwatch

Overwatch est un jeu avec une variété de héros pour convenir à différents goûts et styles de jeu. Actuellement, la liste comprend 32 héros uniques répartis en trois catégories principales: char, dégâts et soutien.

Chacun de ces héros a son propre ensemble de capacités. Trois d’entre eux pourront être utilisés une fois le temps de recharge écoulé tout au long du jeu, mais la capacité ultime finale ne peut être acquise qu’en gagnant des points dans le jeu. Une fois que suffisamment de points auront été acquis, le héros sera en mesure de lancer une attaque ultime qui peut être dévastatrice pour l’ennemi ou aider grandement l’équipe.

Dans cet article, nous présenterons toutes les capacités ultimes actuellement en Overwatch.

Ana – Nano Boost

En tant que héros de soutien, le kit d’Ana est optimisé pour aider les autres héros de son équipe. La capacité ultime d’Ana, appelée Nano Boost, déclenche un boost de combat de son fusil, augmentant les dégâts infligés par le coéquipier ciblé et réduisant les dégâts qu’ils reçoivent des héros ennemis.

Ashe – BOB

Ashe possède l’une des capacités ultimes les plus uniques du jeu. Pour son ultime, elle invoque son acolyte omnique de confiance BOB qui chargera les ennemis, les lançant dans les airs avant de les abattre avec ses canons à bras.

Baptiste – Matrice d’amplification

Un autre héros de soutien, Baptiste a une puissante capacité ultime appelée Amplification Matrix. Cette capacité créera un grand champ de force carré qui double les effets de dégâts et de guérison des projectiles amis qui le traversent. Cela peut être extrêmement utile pour gagner une fusillade en équipe.

Bastion – Réservoir de configuration

Pour la capacité ultime de Bastion, il se transforme en mode tank en gagnant un canon à longue portée avec des obus explosifs qui endommageront les ennemis à portée de sa zone d’explosion. Cet effet n’est que temporaire mais les dégâts qu’il peut produire sont extrêmement importants.

Brigitte – Rallye

Brigitte est une championne de soutien qui peut infliger elle-même des dégâts impressionnants. Sa capacité ultime, Rallier, augmente la vitesse de déplacement de Brigitte tout en accordant à tous les alliés proches une armure qui ne peut pas être retirée en dehors des dégâts.

D.Va – Self Destruct / Call Mech

D.Va est unique en ce sens qu’elle a deux ultimes. Le premier s’appelle l’autodestruction. Comme son nom l’indique, D.Va sort de son mech, l’envoyant dans les ennemis proches avant de le faire exploser pour faire des dégâts extrêmes. Une fois dans sa forme pilote, elle aura une nouvelle capacité ultime appelée Call Mech. Cela appellera son mech dans lequel elle pourra entrer et recommencer le processus.

Doomfist – Frappe de météore

Véritable héros des dégâts, la capacité ultime de Doomfist, Meteor Strike, le verra sauter dans les airs avant d’atterrir, infligeant des dégâts incroyables aux ennemis en dessous.

Écho – Dupliquer

Dupliquer, la capacité ultime d’Echo, permet au héros de prendre l’apparence d’un héros ennemi et d’accéder à toutes ses capacités. Cela peut être extrêmement utile pour infliger des dégâts ou soutenir l’équipe en fonction de l’apparence choisie par Echo.

Genji – Dragonblade

L’un des héros les plus populaires du jeu, Genji, possède une puissante capacité ultime qui lui permettra de revêtir une épée capable de tuer des frappes à chaque coup. C’est la capacité parfaite pour éliminer rapidement une salle de héros ennemis.

Hanzo – Frappe de dragon

Hanzo est le héros à distance le plus populaire du jeu. Avec sa capacité ultime Dragonstrike, Hanzo lance un énorme dragon à travers les murs, éliminant les ennemis sur son large chemin.

Junkrat – Pneu RIP

La capacité ultime de Junkrat s’appelle Rip-Tire. Cette capacité verra le héros lancer une bombe pneumatique motorisée avec la possibilité de la diriger autour des objets et dans les ennemis pour faire exploser à distance sans avoir besoin de quitter son emplacement.

Lucio – Barrière de son

En tant que champion du support, le kit de Lucio est conçu pour aider l’équipe. Sa capacité ultime, Sound Barrier, est un moyen efficace d’équiper les alliés pour le combat. Il le fait en sautant dans les airs et en atterrissant sur le groupe, fournissant des boucliers personnels aux coéquipiers dans un rayon de son emplacement.

McCree – Deadeye

L’une des capacités ultimes les plus simples du jeu, Deadeye est également l’une des plus efficaces. L’ultime de McCree le verra prendre un moment avant de sortir son pistolet et de tirer sur tous les ennemis dans sa ligne de vue avec des dégâts impressionnants.

Mai – Blizzard

Blizzard est une capacité ultime qui peut éliminer des équipes entières d’un seul coup. Mei lance un drone sur un endroit, ralentissant et endommageant les ennemis à proximité. Les ennemis qui ne peuvent pas s’échapper de la zone d’effet seront gelés pendant une courte période, permettant à Mei et à son équipe d’en éliminer plusieurs à la fois.

Miséricorde – Valkyrie

La capacité ultime de Mercy s’appelle Valkyrie. Cette capacité verra toutes les autres capacités du héros améliorées, lui permettant de soigner plusieurs ennemis à la fois parmi d’autres avantages.

Moira – Coalescence

L’ultime de Moira est extrêmement puissant car il aidera non seulement les alliés, mais peut également éliminer les adversaires. Lorsqu’elle est activée, Coalescence verra Moira canaliser un faisceau à longue portée qui soigne les alliés et contournera les boucliers ennemis pour infliger des dégâts.

Orisa – Supercharger

L’un des champions de chars les plus efficaces de Overwatch, Orisa possède une variété de capacités pour repousser les ennemis et protéger son équipe. L’ultime d’Orisa est Supercharger, dans lequel elle plante un appareil, augmentant les dégâts des alliés dans sa ligne de vue. C’est l’outil parfait pour aider à défendre un emplacement en équipe.

Pharah – barrage

L’un des champions les plus mobiles du jeu, Pharah a un kit parfait pour se déplacer sur la carte et éliminer les ennemis des endroits plus élevés. Son ultime est excellent pour ce style de personnage car elle se fige en position, libérant un barrage de mini-roquettes pour éliminer les ennemis ciblés.

Faucheuse – Fleur de la mort

Il n’y a pas de meilleur moyen de nettoyer une pièce que d’utiliser Death Blossom, la capacité ultime de Reaper. Cela verra Reaper apparaître comme un flou de mouvement, infligeant des dégâts impressionnants aux ennemis proches. Compte tenu de sa capacité à se téléporter dans les pièces sans être vu, cela peut être un excellent outil à installer derrière les lignes ennemies.

Reinhardt – Brise-terre

L’un des héros de chars les plus agressifs de Overwatch, Reinhardt possède des capacités qui lui permettent d’avancer tout en se défendant lui-même et ses alliés dans le processus. Sa capacité ultime est Earthshatter, dans laquelle il claque son marteau dans le sol et brise la surface, renversant et infligeant des dégâts à tous les ennemis sur le chemin.

Roadhog – Porc entier

Un autre champion de char agressif, Roadhog peut attirer les ennemis, soigner les dégâts et infliger beaucoup de dégâts aux ennemis. Sa capacité ultime Whole Hog équipe son Scrap Gun, un minigun qui tirera un flux continu de balles jusqu’à ce que le chronomètre se termine.

Sigma – Flux gravitique

Sigma a un kit unique et amusant à jouer. Ceci est complété par sa capacité ultime Gravitic Flux. Une fois cette capacité activée, Sigma soulèvera les ennemis dans les airs avant de les ramener au sol. Cela peut être utilisé pour donner le temps aux alliés de se repositionner ou simplement pour faire taire l’offensive des ennemis.

Soldat: 76 – Visière tactique

Pour les joueurs de jeux de tir standard, Solider: 76 a été un favori. Cela est dû au fait que son kit est très familier avec ce style de jeu run-and-gun. Sa capacité ultime Tactical Visor le verra se verrouiller sur les ennemis à sa portée, lui permettant de tirer sur eux avec une précision extrême.

Ombre – EMP

La capacité ultime de Sombra est EMP. Cela verra Sombra décharger un rayon d’énergie électromagnétique détruisant les boucliers ennemis, les barrières et piratant tous les ennemis proches de l’explosion.

Symmetra – Barrière photonique

En tant que héros des dégâts, Symmetra est polyvalent et capable de délimiter des sections entières pour le combat. Cela peut être fait avec l’utilisation de sa capacité ultime Photon Barrier. Comme son nom l’indique, l’ultime de Symmetra créera une barrière qui bloque toutes les attaques à distance et est suffisamment grande sur toute la carte. C’est un excellent outil si le héros se retrouve dans une fusillade en équipe et cherche un moyen de déloger un groupe d’ennemis.

Torbjörn – Cœur fondu

Un autre héros capable de zoner les combats, l’ultime de Torbjorn est un moyen unique de bloquer les entrées pour les ennemis qui ne sont pas capables de voler. Molten Core verra Torbjörn tirer une flaque de lave en fusion qui infligera des dégâts soutenus aux héros ennemis capturés par elle.

Tracer – Bombe à impulsion

Le visage de Overwatch et le héros le plus connu du jeu, Tracer est un héros au rythme rapide basé sur les dégâts qui offre aux joueurs une variété de méthodes pour naviguer sur la carte et infliger des dégâts aux ennemis. La capacité ultime de Tracer lui permet de lancer une bombe à impulsions qui explosera et infligera des dégâts extrêmes aux ennemis capturés par l’explosion.

Widowmaker – Infra-Sight

Widowmaker est parfait pour les joueurs qui préfèrent rester à distance et éliminer les ennemis à distance. Sa capacité ultime permettra à son équipe de voir les signatures thermiques ennemies à travers les murs.

Winston – Rage primordiale

Winston est un héros extrêmement complet. Il peut protéger ses alliés en utilisant une barrière et en infligeant d’énormes dégâts avec son ultime Rage primordiale. Cela verra le héros embrasser sa nature animale, augmentant tous les aspects de ses statistiques, de la santé aux dégâts, infligeant des dégâts de mêlée insensés aux ennemis qu’il est capable d’atteindre avec son mouvement accru.

Boule de démolition – Minefield

Wrecking Ball est un véritable héros de tank, cependant, son ultime lui permet d’infliger de lourds dégâts à des groupes d’ennemis. Minefield verra le héros déployer un champ de mines de proximité durables qui exploseront une fois qu’ils rencontreront des ennemis, infligeant des dégâts incroyables.

Zarya – Surge graviton

Alliée parfaite pour les combats d’équipe, Zarya a une capacité unique à rassembler des cibles grâce à l’utilisation de son ultime Surge de gravitation. Zarya lancera une bombe qui, une fois explosée, attirera les ennemis proches les piégeant au centre. C’est parfait pour rassembler des équipes afin que les alliés puissent cibler plus facilement leurs capacités.

Zenyatta – Transcendance

L’un des héros les plus uniques de Overwatch, Zenyatta utilise deux orbes différents pour soigner ses alliés ou faire subir plus de dégâts à ses adversaires. Sa capacité ultime Transcendance le verra entrer dans un état accru pendant une courte période de temps, devenant immunisé contre les dommages et rétablissant sa santé et celle des ennemis proches.

