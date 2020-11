Un méga accord avec sept clubs pourrait faire basculer la période de la bande de roulement, Jeremy Cameron, Adam Saad, Jye Caldwell, Josh Dunkley

La légende de l’AFL, Matthew Lloyd, a averti que le «méga-accord» commercial rapporté lundi pourrait être trop beau pour être vrai.

le Herald Sun a rapporté qu’un échange de choix entre Essendon et Geelong pourrait déclencher un accord commercial massif impliquant jusqu’à sept clubs, car plusieurs joueurs de renom restent dans les limbes pendant la période commerciale.

« Cela commence avec Adam Saad et Carlton », a expliqué Lloyd sur Radio commerciale AFL.

« Ils sont dans une impasse parce que je pense que Carlton est prêt à abandonner le choix 8, mais ils en veulent à la fin plus tard, dont Essendon ne veut pas se séparer.

Adam Saad (Getty)

«Essendon avec ce choix 8, donne-le à Geelong et ils échangent. Geelong donnera le choix 13 et 20 aux Bombers, les Bombers donnent le choix 8 à Geelong pour ce choix qu’ils ont obtenu pour Adam Saad. Ils disent qu’Essendon peut utiliser le pick 13 et un futur premier tour pour [Josh] Dunkley pour conclure cet accord. Ils peuvent utiliser les 20 qu’ils ont obtenus de Geelong pour Jye Caldwell.

« Les Cats ont toujours le choix 8 et un autre choix n ° 38 qu’ils pourraient utiliser pour Jeremy Cameron. Cela pourrait ne pas suffire. Et ils ont également dit que les choix 8 et 10 que les Giants auraient, donc 8 de Geelong qu’ils ont obtenu plus choisissez 10 qu’ils ont obtenu pour Zac Williams, que les Giants aimeraient utiliser ces deux choix pour donner à North Melbourne pour se lever pour choisir 2.

« Ils doivent avoir un joueur en tête pour ce choix 2, et North voudra peut-être deux choix à 8 et 10 parce qu’ils doivent stocker après avoir radié 11 joueurs. »

Le capitaine des GWS Giants Jeremy Cameron (Louise Kennerley)

Le rapport commercial spécule également que ces mouvements pourraient ouvrir la voie au milieu de terrain indésirable de Collingwood Adam Treloar et Dunkley des Western Bulldogs pour échanger des clubs et Orazio Fantasia pour se rendre à Port Adelaide.

Mais Lloyd a ajouté une dose de réalité au noble discours commercial.

« Il suffit d’un seul club pour dire non et tout cela tombe », a-t-il déclaré.

Adam Treloar (Getty)

« Comment tout cela sera fait dans les quatre prochains jours semble un peu exagéré, mais le plus souvent, c’est le cas », a ajouté Kane Cornes.

Les Magpies seraient friands de Jack Gunston de Hawthorn fraîchement sorti d’une année la meilleure et la plus juste et abandonner Treloar, mais les Hawks exigeraient un premier tour pour le commerce et la valeur ajoutée de Tom Phillips de Collingwood n’est pas considérée comme susceptible de sceller le traiter.