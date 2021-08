Tout le monde veut prendre sa place : nouvelles règles et nouveaux décors avec Laurence Boccolini comme présentatrice

Lancée pour la première fois en 2006 avec Nagui comme animateur, le célèbre jeu télévisé de France 2 intitulée « Tout le monde veut prendre sa place » revient cette année en apportant de grands changements. En effet, cette nouvelle édition diffusée à partir de ce 9 août sera marquée par l’arrivée de Laurence Boccolini, l’ancien visage de TF1 que nous avons pu voir dans « Maillon Faible » ou encore « Money Drop », qui en sera donc la nouvelle présentatrice. Et ce n’est pas tout puisque la chaine a carrément décidé de totalement mettre à jour son divertissement de midi après le départ de Nagui. De nouveaux décors, un nouveau générique et de nouvelles règles de jeu, voilà ce que la production nous a réservé. Nous avons donc décidé de vous faire un petit tour d’horizon des changements qui ont été apportés à la version 2.0 de cette émission.

Quels changements ont été apportés à l’émission ?

Après les Jeux Olympiques de Tokyo, France 2 a décidé de nous proposer une nouvelle version de son émission « Tout le monde veut prendre sa place » pour son programme de la mi-journée. Et malgré le départ de Nagui après plus de quinze ans aux commandes, la chaine promet aux fans de tout mettre en œuvre pour rendre le show le plus divertissant possible, mais aussi d’apprendre de nouvelles choses aux téléspectateurs. Pour cela, la production pourra compter sur la nouvelle présentatrice, Laurence Boccolini qui n’en est pas à sa première émission du genre et c’est un des changements qui y ont été apportés. Sinon, les producteurs ont aussi décidé de changer certains détails au niveau de la formule de l’émission. Comme d’habitude, nous aurons toujours les trois manches, les qualifs, la compet et la finale sauf que la durée de cette dernière étape a été rallongée tandis que la première manche a été réduite d’un tiers. Nous n’aurons donc plus droit aux longues anecdotes des candidats.

« Il n’y avait qu’à regarder les courbes d’audience pour voir que les gens arrivaient en masse au moment de la seconde manche », a déclaré Simone Harari Baulieu, productrice déléguée du jeu, en ajoutant : « J’aimais bien qu’on interroge les téléspectateurs, mais il faut dire qu’en 5000 émissions multipliées par six candidats nous avons eu 30 000 anecdotes donc il y a forcément un moment où vous vous lassez. »

Outre donc le fait que ces anecdotes finissaient à la longue par lasser les téléspectateurs, c’est aussi une manière de permettre à de nouveaux candidats de tenter leur chance. La raison est qu’avant, il fallait être en mesure de raconter 6 anecdotes pour pouvoir participer au jeu.

Il y aura également deux nouvelles questions en plus dans la première manche pour offrir aux candidats encore plus de chances afin de se qualifier pour la suite.

Le nouveau décor de Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place dans toute sa splendeur ! Les pétales en forme de couronne de lauriers rappellent l'excellence des Champions 💪😍#TLMVPSP #France2 #EmissionTV #Divertissement #LaurenceBoccolini pic.twitter.com/HyGbLhdYGC — Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place (@tlmvpsp) August 7, 2021

Pour cette occasion, le plateau a également eu droit à un petit lifting avec plus de lumière, des tons bleu azur ainsi que des décors ornés de fleurs. Une identité plus positive et bienveillante que souhaitait la production. Tout cela dans le but d’instaurer un climat plus détendu et bienveillant pour les participants. Par contre, même si le générique a aussi été modifié, le fameux fauteuil rouge et la musique de l’émission ont été conservés, car selon la production, ces détails font de l’émission ce qu’elle est. Avec ces grands changements, France 2 prévoit donc de tenir tête à TF1 et son jeu télé « Les 12 coups de midi », animé par Jean-Luc Reichmann et diffusé à la même heure. On attend ainsi avec impatience de voir ce que ça va donner et si les fans vont aimer cette nouvelle version.

Que devient alors Nagui, l’ancien animateur ?

Comme nous le savons déjà, Nagui est resté aux commandes de « Tout le monde veut prendre sa place » durant plus de quinze ans et après un si long chemin, il a finalement décidé de passer le flambeau à Laurence Boccolini pour essayer autre chose. Évidemment, le célèbre animateur ne compte pas pour autant à arrêter le petit écran puisqu’il va continuer d’animer « N’oubliez pas les paroles » et « Taratata ».

On le reverra aussi très prochainement dans un nouveau programme intitulé « The Artist » et selon le « Parisien », on le reverra peut-être également dans une version quotidienne du « Club des invincibles » lancée le 5 juin dernier sur France 2.

Donc, si vous êtes fans de l’émission « Tout le monde veut prendre sa place » et si vous voulez savoir comment Laurence Boccolini va s’en sortir en tant qu’animatrice, rendez-vous dès ce 9 août à midi sur France 2.