The White Lotus : récap et explication de l’épisode 4

La comédie satirique The White Lotus tourne autour d’un groupe de personnes fortunées venues passer une semaine dans l’hôtel éponyme d’Hawaï. Le casting de personnages de la série comprend également plusieurs membres du personnel de l’hôtel. Dans l’épisode 4, intitulé “Recentering”, la querelle entre Armond (Murray Bartlett) et Shane (Jake Lacy) prend une autre tournure alors que ce dernier commence à exiger le numéro de téléphone du patron d’Armond, le directeur général de l’hôtel. La lutte de Rachel (Alexandra Daddario) avec ses insécurités et les doutes sur son mariage s’intensifient avec l’arrivée soudaine de sa belle-mère, Kitty (Molly Shannon).

Tanya (Jennifer Coolidge) réitère que si Belinda (Natasha Rothwell) ouvre son propre spa, elle le financera. Pendant ce temps, Paula (Brittany O’Grady) et Olivia (Sydney Sweeney) récupèrent enfin le sac vert mais découvrent qu’Armond en a pris la plupart des médicaments. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’épisode 4 de ‘The White Lotus’.

Attention spoilers dans la suite de l’article

Récap de l’épisode 4 de The White Lotus

Paula passe des moments francs avec Kai (Kekoa Kekumano), l’employé de l’hôtel qu’elle a vu, et apprend que la propriété où se trouve l’hôtel appartenait à l’origine à sa famille et a été prise par le gouvernement. Avant de trouver le sac de Paula et Olivia, Armond était sobre depuis 5 ans. Le stress de son travail, combiné à sa querelle avec Shane, l’a incité à sauter du wagon. Après une nuit folle, il se réveille avec regret et honte.

Il parle plus tard à Belinda, qui lui suggère de se débarrasser des pilules. Tanya dit à Olivia et Paula qu’elle a trouvé leur sac et l’a remis à l’un des employés de l’hôtel. Les filles affrontent Armond, qui leur promet qu’il leur rendra le sac. Il le fait plus tard, mais après avoir retiré toutes les autres drogues, à l’exception de la marijuana. Il sait que les filles ne peuvent rien y faire car elles devront révéler qu’elles ont emporté de la drogue avec elles.

Tanya annule ses projets avec Belinda après avoir rencontré un nouvel invité, Greg (Jon Gries). Quand il dit qu’il est affilié à BLM, elle suppose à tort qu’il parle du mouvement Black Lives Matter. C’est au cours du dîner qu’elle apprend qu’il parlait du Bureau of Land Management. Mark (Steve Zahn) dit à Quinn (Fred Hechinger) qu’il a trompé Nicole (Connie Britton). Quinn en parle pendant le dîner en faisant allusion à un bracelet de 75 000 $ que Mark a acheté pour sa femme par la suite.

Fin de l’épisode 4 de White Lotus : pourquoi Paula quitte-t-elle la table du dîner ?

Cet épisode se concentre davantage sur le privilège racial que sur le classisme. Nicole déclare sans une once d’ironie que les hommes blancs hétéro souffrent le plus dans le monde d’aujourd’hui tout en critiquant le comportement de Paula et Olivia envers Quinn. Lorsque Mark est d’accord avec sa femme pendant le dîner, Olivia lui rappelle que tout ne tourne pas autour de lui. Mark réplique en disant qu’il ne veut même pas être le centre du récit et propose qu’ils se concentrent sur Paula. Mais lorsque sa fille et Paula lui démontrent qu’il ne sait pas grand-chose sur Paula, il se met sur la défensive et revient sur lui-même.

Paula est de plus en plus déçue par la famille Mossbacher. Elle regarde Kai jouer devant un public majoritairement blanc et se souvient de ce qu’il a dit plus tôt. Elle se rend compte qu’elle ne peut plus rester là-bas et regarde un garçon auquel elle tient manifestement faire quelque chose qu’il trouve très probablement humiliant. Elle sort et retourne dans la chambre. Plus tard dans la nuit, Olivia s’excuse auprès de Paula pour le comportement de sa famille et prétend qu’elle n’est pas comme eux. C’est juste après qu’elle se soit approchée de Kai et ait flirté avec lui.

Pourquoi Shane commence-t-il à rire à la fin de l’épisode ?

Shane sait que lorsqu’Armond l’a mis lui et Rachel sur le bateau affrété, il était pleinement conscient que Tanya serait également là. Lorsqu’il voit Armond la prochaine fois, Shane demande à ce dernier de lui donner les coordonnées du directeur général de l’hôtel. Armond lui donne le mauvais numéro, ce qui le rend encore plus furieux. Lorsque Kitty arrive, il devient évident pour le public d’où Shane a hérité bon nombre de ses traits insupportables.

Shane se rend à la réception pour y trouver Belinda et la convainc de l’emmener au bureau d’Armond. Lorsque Belinda ouvre la porte, elle et Shane découvrent qu’Armond couche avec Dillon (Lukas Gage), l’un des employés de l’hôtel. Ils remarquent également qu’il y a plusieurs flacons de pilules sur le bureau d’Armond. Shane se met à rire en réalisant qu’il peut maintenant ruiner son ennemi et mettre fin à la querelle de manière décisive.

The White Lotus est disponible en streaming sur OCS. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi. La série est également disponible sur Amazon Prime Video.