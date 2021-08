Blacklist : pourquoi Ryan Eggold ne voulait pas vraiment le rôle de Tom Keen

Ryan Eggold, connu du public sous le nom de Tom Keen, a failli refuser le rôle sans hésiter. Le personnage est devenu un favori dans The Blacklist, mais beaucoup ignorent que l’acteur ne voulait pas du rôle.

The Blacklist a été créée en 2013 et est devenue l’une des séries les plus populaires de NBC de tous les temps. La huitième saison s’est achevée au printemps et les téléspectateurs attendent avec impatience la première de la neuvième saison en octobre. Actuellement en France, TF1 diffuse la saison 7 de Blacklist le mardi soir en deuxième partie de soirée.

La série se concentre sur Raymond “Red” Reddington, un ancien agent du gouvernement et espion qui est devenu l’un des fugitifs les plus recherchés par le FBI. Le FBI est déconcerté lorsque Reddington se présente un jour et propose de les aider à traquer un terroriste à une seule condition : qu’ils lui permettent de travailler avec la profiler débutante Elizabeth Keen.

Reddington a dressé une liste de criminels pendant ses activités illégales au fil des ans. Connue sous le nom de “liste noire”, elle est remplie de noms de fugitifs que le FBI n’a pas pu attraper ou enfermer pour une raison ou une autre. Tout au long de la série, Reddington travaille avec le FBI, partageant des stratégies précieuses qui aident à attraper ces criminels.

La série se concentre également sur la relation entre Reddington et Keen. L’intérêt de Reddington pour le jeune profiler est resté un mystère pour les téléspectateurs pendant la majeure partie de la série, jusqu’à ce qu’une révélation choquante permette de rassembler les pièces du puzzle.

The Blacklist est certainement devenu un énorme succès en primetime, mais tous les membres du casting n’avaient pas envie de faire partie de la série au début. Ryan Eggold a joué le rôle de Tom Keen, le mari d’Elizabeth, dans les premiers épisodes, mais dans une interview, Megan Boone (qui joue Elizabeth Keen) s’est souvenue que Ryan Eggold avait presque refusé le rôle sans même lire le script.

L’acteur était à New York à l’époque, où il travaillait sur un film. Apparemment, il ne souhaitait pas travailler à la télévision et n’a lu le scénario qu’après avoir été harcelé par ses agents.

“Ryan n’était pas intéressé par la télévision, mais ses agents ont insisté sur le scénario de la série. On savait personnellement qu’il ne voulait pas le faire, mais ils l’ont convaincu que c’était un grand rôle.”

Le producteur exécutif John Eisendrath a également expliqué qu’Eggold n’était pas intéressé par le rôle, mais il a également confirmé dans une interview qu’il se souvenait de l’audition d’Eggold et que l’acteur avait fait une excellente impression, si bien qu’ils ont insisté pour l’avoir dans la série.

Ryan Eggold a fait partie du casting de la série pendant cinq saisons, avant de la quitter après la mort choquante de son personnage. Cependant, il n’a pas chômé et a obtenu un rôle principal dans la série médicale New Amsterdam. La série est basée sur des événements réels et décrit les mémoires du Dr Eric Manheimer, Twelve Patients : Life and Death at Bellevue Hospital.

Eggold joue le rôle du Dr Max Goodwin, un médecin chaleureux, attentionné et têtu qui devient le directeur médical d’un hôpital et fait de son mieux pour surmonter les lourdeurs bureaucratiques qui empêchent les gens de recevoir des soins médicaux abordables.