Tout ce que nous savons sur Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies jusqu’à présent

L’odeur de la chair pourrie et le son des hurlements de gémissements emplissent à nouveau l’air –Call of Duty: Black Ops Guerre froide Le mode Zombies a été révélé.

Treyarch a levé le rideau sur une toute nouvelle expérience Zombies, révélant à quoi les joueurs peuvent s’attendre lorsque le jeu sera lancé le 13 novembre. Et il y a beaucoup de raisons d’être enthousiasmés.

La moitié du plaisir des zombies est de découvrir des choses par vous-même, donc Activision n’en a pas trop révélé. Mais il y a encore beaucoup de nouvelles informations sur le mode coopératif.

Voici ce qui a été révélé jusqu’à présent.

Night of the Undead est de retour, avec une torsion

La carte par défaut dans Guerre froide Black Ops Zombies est Nacht der Untoten – mais fortement remixé et développé.

La première carte, Die Maschine, se trouve dans le même bâtiment que Nacht der Untoten, la toute première carte Zombies en Call of Duty World at War. Mais la zone est élargie, permettant aux joueurs d’explorer ses profondeurs pour trouver une nouvelle histoire et des secrets en dessous.

L’histoire

L’histoire en Black Ops Guerre froide Zombies est la suite de l’histoire qui s’est conclue en Black Ops 4. Cette fois, c’est au début des années 1980 et les choses sont nouvelles et différentes de manière passionnante.

Image via Activision

Voici le teaser complet de Black Ops Guerre froide Histoire de zombies. Le reste sera laissé aux joueurs de découvrir par eux-mêmes.

Dans le cadre de Requiem, une équipe d’intervention internationale soutenue par la CIA dirigée par Grigori Weaver de l’original Opérations secrètes histoire, des agents explorent un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui n’a pas seulement été ravagé par le temps … Tout en luttant pour supprimer les phénomènes contre nature dans ce bunker à la peau de graffitis, les membres de l’équipe de Requiem enquêtent sur ce qui se cache sous cette structure qui s’est effondrée après des décennies de mauvais service. S’ils réussissent, Requiem peut découvrir une cache de secrets vieux de plusieurs décennies qui bouleversent l’ordre mondial. Au même moment, une division dirigée par les Soviétiques et rivale de Requiem, le groupe Omega, entre dans la mêlée. Le groupe Omega a également un vif intérêt pour l’étude et l’exploitation des événements et anomalies inexpliqués qui se manifestent dans le monde entier. Entre Requiem et Omega Group, il y a beaucoup de personnages qui peuvent aider ou entraver votre voyage, tandis que d’autres ont des agendas séparés et inconnus qui seront aux joueurs à découvrir. Parmi ce casting, il y a un contact particulier – Sam – qui semble désireux de partager des informations découvertes au plus profond du KGB. Soutenue par diverses informations que les joueurs peuvent suivre dans le jeu, cette incroyable histoire de Zombies commencera à se dérouler de manière mystérieuse et inattendue …

Les opérateurs sont jouables

Au lieu d’avoir des personnages spécifiques, le mode Zombies vous permettra de jouer en tant qu’opérateurs en multijoueur. Cela inclut des personnages comme Frank Woods, Lawrence Sims, Russell Adler et bien d’autres.

Progression et chargement des passes de combat

Cette fois-ci, les zombies incluront la passe de combat. Cela signifie que l’expérience acquise dans les zombies comptera pour la progression des passes de combat. Le mode Zombies utilisera également des chargements, afin que les joueurs puissent fabriquer leurs propres armes et les équiper avant de se lancer dans un tour.

Arme rareté et améliorations sur le terrain

Un peu comme Warzone, Les armes de zombies incluront désormais la rareté, ce qui signifie que plus une arme est rare, plus elle sera forte. Les armes plus rares auront des dégâts plus élevés et des accessoires plus équipés

Les raretés des armes sont les suivantes: commune / équipement, peu commune, rare, épique et légendaire. Les armes de chargement seront toutes de rareté commune, mais elles peuvent être améliorées via des achats muraux aléatoires et la boîte mystère.

Les zombies ont désormais également des améliorations de terrain, comme le composant multijoueur de Guerre froide Black Ops. Il est censé «ajouter une autre couche aux tactiques basées sur les équipes».

« Chargez-les en tuant des zombies, puis déployez-les en cas de besoin désespéré », a déclaré Activision. «Des buffs offensifs aux capacités qui aident à l’évasion ou à la guérison et à la relance, ces améliorations de terrain sont conçues pour s’adapter à de nombreux styles de jeu et situations.

Mises à niveau sur le terrain au lancement:

Explosion de givre –Créez une rafale de vent glaciale qui inflige des dégâts de gel et ralentit les ennemis pris à l’intérieur. Les ennemis ralentis subissent des dégâts supplémentaires.

–Créez une rafale de vent glaciale qui inflige des dégâts de gel et ralentit les ennemis pris à l’intérieur. Les ennemis ralentis subissent des dégâts supplémentaires. Aura de guérison – Invoquez des faisceaux d’énergie sur vous-même et vos alliés pour récupérer instantanément votre santé.

– Invoquez des faisceaux d’énergie sur vous-même et vos alliés pour récupérer instantanément votre santé. Mine d’énergie – Créez une mine d’énergie pure qui explose à proximité des ennemis, infligeant des dégâts explosifs.

– Créez une mine d’énergie pure qui explose à proximité des ennemis, infligeant des dégâts explosifs. Anneau de feu – Créez un anneau de feu éthéré qui augmente les dégâts pour vous et vos alliés. Les ennemis normaux qui entrent gagnent un effet de brûlure qui inflige des dégâts de feu. Dure 15 secondes.

– Créez un anneau de feu éthéré qui augmente les dégâts pour vous et vos alliés. Les ennemis normaux qui entrent gagnent un effet de brûlure qui inflige des dégâts de feu. Dure 15 secondes. Linceul d’éther – Passez en phase dans l’éther sombre pendant 5 secondes, caché de la détection ennemie.

Avantages

Les avantages classiques reviennent «avec une esthétique réinventée de la guerre froide». Activision a confirmé Juggernog et Speed ​​Cola jusqu’à présent. Mais maintenant, il n’y a plus de limite au nombre d’avantages pouvant être consommés, donc les chargements peuvent devenir assez fous.

Image via Activision

Les avantages au lancement incluent:

Jugger-Nog: Augmente la santé maximale de 50.

Augmente la santé maximale de 50. Revive rapide: Réduisez de 50% le temps nécessaire pour retrouver une pleine santé. Réduisez de 50% le temps nécessaire pour faire revivre un allié.

Réduisez de 50% le temps nécessaire pour retrouver une pleine santé. Réduisez de 50% le temps nécessaire pour faire revivre un allié. Cola de vitesse: Augmentez la vitesse de rechargement de 15%.

Augmentez la vitesse de rechargement de 15%. Stamin-Up: Augmentez la vitesse de course et de sprint.

Augmentez la vitesse de course et de sprint. Deadshot Daiquiri: La visée vers le bas se déplace vers l’emplacement critique ennemi. Supprimer le balancement de la lunette.

La visée vers le bas se déplace vers l’emplacement critique ennemi. Supprimer le balancement de la lunette. Pop élémentaire: Chaque balle a une petite chance d’appliquer un effet de base de munitions aléatoire.

Scorestreaks et support

Des objets de soutien sortiront occasionnellement de la Mystery Box, tout comme des Scorestreaks comme le Chopper Gunner.

Les éléments de support au lancement comprennent:

Arc de combat

Tourelle sentinelle

Machine de guerre

Artilleur Chopper

Se ressourcer

Exfiltration

Une nouvelle option dans l’expérience Zombies est Exfil. Guerre froide Black Ops ajoute la possibilité de s’échapper si vous êtes envahi par les hordes de morts-vivants. Si vous essayez de partir, le taux d’apparition des zombies augmentera, mais «vous devriez vous attendre à gagner des récompenses» si vous parvenez à vous échapper avec votre vie.

Contenu post-lancement

#BlackOpsColdWar #Zombies: ☑️ Cross-play☑️ Cross-gen☑️ Cross-progression☑️ Battle Pass progression☑️ Avantages évolutifs☑️ Chargements d’armurier️ Rarités d’armes️ Mises à niveau sur le terrain☑️ Armes de support☑️ Exfil optionnel☑️ Suivi Intel☑️ Contenu post-lancement gratuit – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 septembre 2020

Treyarch a confirmé que tout le contenu post-lancement sera gratuit dans Guerre froide Black Ops Des morts-vivants. Le mode coopératif comprendra également le jeu multiplateforme, la génération croisée et la progression croisée.

Avec une bonne quantité de nouvelles informations sur les zombies à digérer, il est maintenant laissé aux joueurs de traquer chaque œuf de Pâques, secret, fin et arme quand Call of Duty: Guerre froide Black Ops sort le 13 novembre

Partager : Tweet