Uncharted a terminé le tournage – / Film

le Inexploré le film a été retardé tellement de fois que nous avons commencé à penser qu’il n’allait jamais être réalisé. Maintenant, après avoir commencé la production en mars, Inexploré a terminé le tournage, ce qui signifie que nous sommes sur le point de voir Tom Holland comme bébé Nathan Drake et Mark Wahlberg comme Sully mal moulé. le Ruben Fleischer-directed flick est destiné à servir de préquelle à la série de jeux populaire.

Au cours de l’été, l’écrivain de Forbes Scott Mendelson a écrit un excellent article sur la façon dont Hollywood continue de commettre la même erreur lorsqu’il s’agit d’adapter la propriété intellectuelle populaire. Autrement dit, plutôt que de simplement donner aux fans ce qu’ils veulent – une bonne adaptation! – les producteurs continuent à faire des préquelles. Le dernier exemple de Scott était celui déjà oublié de Disney Artemis Faute adaptation, mais nous avons vu cette tendance encore et encore: un film à gros budget adapte une propriété populaire, mais le film entier est passé à mettre en place une suite. Et le suite – qui ne se fait généralement jamais parce que le premier film est sous-performant – c’est le film qui va être le réel adaptation. Ou, comme Scott l’a dit:

Si vous voulez dire l’origine, vous feriez mieux de vous assurer de donner au public ce qu’il est venu voir dans le premier film. Si vous passez tout le temps à mettre en place le statu quo familier avec un « Ok, les morceaux sont en place, vous obtiendrez le film que vous vouliez cette fois la prochaine fois! » taquiner, vous échouerez à chaque fois… Pensez à Ridley Scott Robin des Bois, qui a passé tout le temps de fonctionnement de 140 minutes à transformer Robin Hood de Russell Crowe en un hors-la-loi que nous connaissons et aimons. Pense Warcraft, qui était une préquelle d’un long métrage pour les histoires rendues populaires dans la série de jeux vidéo. Même Elizabeth Banks ‘ les anges de Charlie prend tout le film pour intégrer un troisième membre à l’équipe. Il se termine sur un montage «voici un tas d’aventures impliquant notre trio titre (Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska) que vous n’avez pas pu voir». Pas un seul de ces films n’a eu de suite.

Pourquoi est-ce que j’en parle dans une histoire sur Inexploré production d’emballage? Parce qu’il ressemble au Inexploré le film fait la même chose. Exact. Chose. Ce ne sera pas une adaptation des jeux que tant de gens aiment, oh non. Au lieu de cela, c’est un prequel aux jeux, nous présentant un jeune Nathan Drake (Tom Holland) et un jeune Sully (Mark Wahlberg) alors qu’ils commencent leurs aventures de chasse au trésor. Et bien que je n’ai aucune connaissance d’initié ici, je suis sûr à 99,9% que ce film va se terminer par une mise en place pour une suite qui sera le réel adaptation de Inexploré que tout le monde voulait commencer par. Appelez cela une intuition.

En tous cas, Inexploré est terminé le tournage. Il ouvre 16 juillet 2021.

