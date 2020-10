Notre premier regard sur la mise à jour subtile de l’interface utilisateur de Microsoft Teams avec Fluent Design

Lancôme Blush Subtil Fard à joues poudre - Intensité modulable - Couleurs lumineuses

Ultra-légère et confortable, sa texture poudre se fond naturellement sur la peau pour un teint frais et un effet bonne mine instantanés, tout en douceur et sensorialité. Une palette de teintes vives à l'intensité modulable, conçues pour flatter toutes les couleurs de peaux et déclinées en 3 finis différents: