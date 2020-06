Tout arrive à Hulu en juillet, et il y en a beaucoup

Hulu ajoute tellement de contenu en juillet qu’il vous fera tourner la tête. Sérieusement, c’est l’une des plus longues listes que j’aie jamais vues. Saisons TV, films, originaux Hulu. Vous l’appelez et ils l’ajoutent au service. Les points forts incluent le film original de Hulu Palm Springs, toutes les émissions de télé-réalité que vous pouvez gérer et bien plus de 100 nouveaux longs métrages. Ouf, mec c’est de ça que je parle. Un rafraîchissement constant de contenu comme celui-ci est la raison pour laquelle c’est probablement le meilleur rapport qualité-prix pour votre argent en streaming, c’est sûr. Vous pouvez voir la liste complète et exhaustive de ce qui arrivera à Hulu en juillet ci-dessous.

1er juillet

Soeurs de 1 000 lb: Terminer la saison 1 (TLC)

Fiancé de 90 jours: avant les 90 jours: Terminer la saison 3 (TLC)

Fiancé de 90 jours: L’autre façon: Terminer la saison 1 (TLC)

BBQ Rig Race: Terminer la saison 1 (Food Network)

Au-delà des gros titres: le scandale des admissions à l’université avec Gretchen Carlson: Terminez la saison 1 (À VIE)

Biographie: Chris Farley – N’importe quoi pour rire (A&E)

La dépendance au barbecue de Bobby Flay: Spécial (Réseau alimentaire)

Buddy contre Duff: Terminer la saison 1 (Food Network)

Burgers, Brew & ‘Que: Saisons complètes 1-3, 5 (Food Network)

Femmes mortelles: Terminer la saison 13 (ID)

Manger, dormir, barbecue: Terminer la saison 1 (Food Network)

Famille au ton: Terminer la saison 2 (TLC)

Chasseurs de fantômes: Terminer la saison 1 (A&E)

Homicide Hunter: Terminer la saison 9 (ID)

Chasseurs de maisons: Saison complète 154-159 (HGTV)

Intervention: Terminer la saison 20 (A&E)

Jamie et Doug Plus One: Terminer la saison 1 (À VIE)

Championnat de barbecue pour enfants: Terminez les saisons 1 et 2 (Food Network)

Leah Remini: la Scientologie et les conséquences: Terminer la saison 3 (A&E)

Man vs. Master: Chef Battle: Terminer la saison 1 (FYI)

Marié à première vue: Saisons complètes 1-3 (FYI)

Enfants psychiques: Terminer la saison 1 (A&E)

Dites oui au nid: Terminer la saison 1 (HGTV)

Changement de sept ans: Terminer les saisons 1 et 2 (FYI)

Le sexe m’a envoyé aux urgences: Terminer la saison 3 (TLC)

Semaine du requin 2018 (Découverte)

Semaine des requins 2019 (Découverte)

La ferme américaine: Terminer la saison 1 (HISTOIRE)

Le jour où j’ai choisi mes parents: Terminer la saison 1 (A&E)

The Grill Dads: Terminer la saison 1 (Food Network)

L’homme le plus fort de l’histoire Terminez la saison 1 (HISTOIRE)

The Toe Bro: Terminer la saison 1 (A&E)

L’inexpliqué avec William Shatner: Terminer la saison 1 (HISTOIRE)

Soeurs tordues: Terminer la saison 2 (ID)

OVNIS: Secret Alien Technology (HISTOIRE)

OVNIS: Des missions secrètes dévoilées (HISTOIRE)

Cuisine d’été ultime: Terminer la saison 1 (Food Network)

Inattendu: Terminer la saison 3 (TLC)

Non poli: Terminer la saison 1 (TLC)

Bienvenue à Plathville: Terminer la saison 1 (TLC)

12 et Holding (2006)

2001 Maniacs (2005)

52 Ramassage (1986)

Un pont trop loin (1977)

Une histoire complète de mes échecs sexuels (2009)

Un enfant comme Jake (2018)

Un vent puissant (2003)

Un voyage de cigognes (2017)

Un œil pour un œil (1966)

Les meurtres à la hache de Villisca (2017)

The Bellboy (1960)

Bien-aimée (2012)

Best In Show (2000)

Entre nous (2017)

Au-delà de la vallée des poupées (1970)

Ornithologues amateurs (2010)

Boogie Woogie (2010)

The Bounty (1984)

Palais de Brokedown (1998)

Buffy contre les vampires (1992)

Punaise (1975)

Enterré (2010)

Cadavre (2009)

Le rêve californien’ (2009)

Capitaine Kronos: Vampire Hunter (1974)

Catcher était un espion (2018)

Le cataclysme du catéchisme (2011)

Changement de plan (2010)

Cheech & Chong’s Still Smokin ‘ (1983)

Cendrillon (1960)

Citoyen soldat (2016)

Le client (1994)

Guerre froide (2012)

La couleur pourpre (1985)

Cortex (2008)

Le guéri (2018)

Danger Fermer (2019)

Dark Touch (2013)

Jour Nuit Jour Nuit (2007)

La bonbons du diable (2017)

Les rejets du diable (2005)

Dheepan (2016)

Die Hard 4 (Live Free ou Die Hard) (2007)

Downhill Racer (1969)

The Edukators (2005)

L’amant d’Eloïse (2009)

Exorcisme (2011)

L’oeil (2008)

The Eye 2 (2005)

Père de mes enfants (2010)

Filth & Wisdom (2008)

Retour en arrière (1990)

L’appartement (2012)

Footloose (1984)

Pour votre considération (2006)

Le Royaume Interdit (2008)

Oublier Sarah Marshall (2008)

Le pardon du sang (2012)



Freddy contre Jason (2003)

Freddy mort: le dernier cauchemar (1991)

Congé (2018)

Les filles! Les filles! Les filles! (1962)

Grizzly Man (2005)

Hateship, Loveship (2014)

Un nid de frelons (2014)

Tige chaud (2007)

Maison des 1000 cadavres (2003)

La maison que Jack a construite (2018)

La défaite inévitable de Mister & Pete (2014)

Iron Eagle IV: Sur l’attaque (1999)

Justin Bieber: ne jamais dire jamais (2011)

Kung Pow: Entrez le poing (2002)

La dernière maîtresse (2008)

Len and Company (2016)

Menteur Menteur (1997)

Chansons d’amour (2008)

L’homme de Londres (2009)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

Marche des pingouins (2005)

Mary Shelley (2018)

Rencontre (2015)

Rêveur (1987)

Mon cousin Vinny (1992)

Les nécessités de la vie (2009)

Nick Nolte: Pas de sortie (2009)

Nuits et week-ends (2009)

La neuvième porte (2000)

Norma Rae (1979)

The Patsy (1964)

Phase IV (1974)

Polisse (2012)

Poséidon (2006)

Post Grad (2007)

PSYCHO GRANNY (2019)

Trou de lapin (2011)

Rebel in the Rye (2017)

À votre porte (2007)

Robin des Bois: Prince des voleurs (1991)

Chambre de la mort (2008)

Recherche pour General Tso Chicken (2015)

La doctrine du choc (2010)

Le sanctuaire (2011)

Mèche (1993)

Vitesse 2: régulateur de vitesse (1996)

Spider-Man 3 (2007)

Spiderhole (2011)

Spring Forward (2000)

Partir le soir (2007)

Sugar Hill (1994)

Sunset Strip (1999)

Contes de l’âge d’or (2011)

Tank 432 (2016)

Le locataire (1976)

Tetsuo III: The Bullet Man (2011)

Choses à venir (2016)

Ce Noël (2007)

Trois souris aveugles (2009)

Trois Mousquetaires (2011)

Modèle piégé (2019)

Le voyage (2011)

Le voyage en Italie (2014)

Le voyage en Espagne (2017)

Trishna (2012)

Banal (2007)

La vérité sur les chats et les chiens (1996)

En attendant Guffman (1997)

Salle d’attente (2008)

Nous sommes ce que nous sommes (2011)

Nous avons le pape (2012)

L’homme météo (2005)

Le planificateur de mariage (2001)

West Side Story (1961)

Quand un homme rentre à la maison (2010)