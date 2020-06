Les hommes clés de la Premier League alors que David Silva commence le chant du cygne à Man City et Liverpool déchaîne Harvey Elliott

La Premier League est de retour.

La fin de la pause de trois mois causée par le coronavirus a assuré un retour aux intrigues qui dominaient avant cette pause, sans précédent et inattendue.

Chacune des 20 équipes de haut niveau devra compter sur un homme clé tout au long des semaines restantes de cette campagne 2019/20 unique. Voici notre sélection:

ARSENAL

L’histoire risque de se répéter pour Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang (17) a marqué 10 fois plus que son coéquipier le plus proche (Alexandre Lacazette), ces buts valant 14 points. Enlevez les frappes du Gabon vers l’avant – d’une manière certes rudimentaire – et les Gunners seraient dans la zone de largage, plutôt que neuvième. Un échec à renouveler l’accord qui expire l’été prochain porte les marques de l’ère de Robin van Persie, Samir Nasri et Cesc Fabregas. Une poussée improbable en Ligue des champions pourrait être le seul moyen d’arrêter un autre départ dommageable.

ASTON VILLA

Marquer des buts n’est pas le problème majeur pour la Villa de second rang. Si c’était le cas, le skipper et Manchester United ciblent Jack Grealish resteraient leur homme clé incontestable. Le retour d’un milieu de terrain box-to-box incessant John McGinn, au lieu de cela, offre une solution pour la défense la plus étanche de la division (56 concédé). Le retour de l’International écossais n’est pas une panacée garantie – ils étaient 18e en décembre, quand il s’est fracturé une cheville lors de la défaite contre Southampton. Mais un retour brutal fournirait un avantage manquant au côté fragile de Dean Smith et, potentiellement, comblerait l’écart de deux points pour la sécurité.

BOURNEMOUTH

Les Cherries de troisième rang ont tout à faire s’ils veulent assurer une sixième saison consécutive de football de haut niveau. C’est là – parfois – l’attaquant anglais Callum Wilson C est la clé. Ses employeurs ont le classement moyen le plus élevé de l’adversaire restant (8,2), jouent quatre des six premiers et aucun des six derniers et seulement sept points ont été marqués lors de leurs 12 derniers matchs avant l’interruption. Wilson comptait un total combiné de 23 buts et passes décisives en 2018/19, ce chiffre tombant à huit maigres buts et aucune aide pour ce mandat. Une augmentation immédiate et tardive pourrait faire la différence entre la survie ou la relégation.

BRIGHTON & HOVE ALBION

Lewis Dunk est un homme pour toutes les saisons. Le défenseur central anglais à une casquette n’a pas réussi à commencer deux matchs de Premier League cette saison (défaites contre Leicester et Tottenham), est le troisième meilleur buteur de Brighton avec trois efforts et a le deuxième plus grand nombre de passes décisives avec trois. Le fait qu’il figure si haut dans le tableau de score des Seagulls raconte sa propre histoire pour un camp timide qui compte 15e et à seulement deux points du danger.

BURNLEY

Une toute première participation à la Ligue Europa proprement dite – ils ont été éliminés par l’Olympiacos lors des matches de barrage de 2018/19 – n’est pas à un million de miles pour le 10e-places Clarets. Il s’agit d’un revirement après un hiver de mécontentement relatif. Défenseur central de l’Angleterre oubliée James Tarkowski a été influent. Le joueur de 27 ans, omniprésent, a aidé à gagner quatre feuilles blanches des six matches précédents, en plus de se placer en tête de la ligue pour les interceptions (235) et deuxième pour les tirs bloqués (34).

CHELSEA

Des marges serrées doivent suivre le chemin des Bleus s’ils veulent conserver la quatrième place et garantir le football de la Ligue des champions en 2020/21. C’est là que la menace Tammy Abraham L’avant-centre de l’Angleterre a marqué 11 fois lors de ses 14 premiers points décisifs cette saison, avant d’en ajouter seulement deux de plus lors des 11 matches suivants. Un retour à la forme n’est pas seulement important pour les ambitions de Chelsea. Avec RB Leipzig et l’attaquant allemand Timo Werner, apparemment, à destination de Stamford Bridge, Abraham doit présenter un dossier plus solide pour une proéminence continue.

PALAIS DE CRISTAUX

Palais et Wilfried Zaha ont connu des fortunes contrastées au cours des deux dernières saisons; Palace a été affreux en 2018/19 et solide en 2019/20, tandis que leur ailier star ivoirien était électrique au dernier trimestre (10 buts, cinq passes décisives en 34 sorties) et boiteux dans celui-ci (trois buts, trois passes décisives en 29). Une intrigante quelques semaines, maintenant, attend les deux parties. Zaha doit s’enflammer si le désir ardent de sortie de l’été dernier doit être exaucé, alors que 11e-place Palace ne peut atteindre qu’une seconde place dans la première moitié depuis 1990/91.

EVERTON

La pause est arrivée à un moment malheureux pour Dominic Calvert-Lewin. Une série de cinq buts et une passe décisive lors de ses sept dernières sorties de haut vol l’ont aidé à surpasser un 13eface à Everton, qui avait commencé à perdre de son élan après l’arrivée du vénérable manager Carlo Ancelotti en décembre. Ce sort a également poussé Calvert-Lewin dans la conversation sur l’Angleterre pour l’Euro 2020. Le tournoi est stationné depuis un an, mais quelle meilleure façon pour l’attaquant de souligner sa promesse à long terme avec un affichage stellaire dans le derby du Merseyside de dimanche contre les champions élus Liverpool?

LA VILLE DE LEICESTER

Une saison surprenante pour les Renards de Brendan Rodgers menacé de dérailler quand une blessure les a niés Wilfred Ndidi pour un tronçon préjudiciable qui contenait une victoire de sept matchs. Ce premier départ du superbe milieu de terrain défensif nigérian – dont la moyenne de 10,4 duels défensifs par match est le troisième meilleur de la ligue – a fait signe à un battage dominant 4-0 de ses compatriotes Midlanders Aston Villa. Un bon écart de huit points se situe entre Leicester, troisième, et Manchester United, cinquième. La présence de Ndidi devrait aider à la maintenir pour la deuxième défense la plus méchante de la division.

LIVERPOOL

Une route alambiquée de façon inattendue vers une première couronne de haut vol sanctifiée depuis 1990/91 est presque terminée. Ce trophée chéri sera bientôt en mains rouges. L’occasion devrait alors foisonner dans les matchs à venir. Personne ne devrait recevoir un ailier de plus de 17 ans Harvey Elliott. Il s’agit d’une starlette appelée à devenir supernova depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur à évoluer dans la Ligue, âgé de 15 ans et 174 jours, à Fulham. Un traitement soigneux depuis l’arrivée de juillet 2019 à Anfield n’a assuré qu’une seule apparition en Premier League à ce jour. Attendez-vous à ce que ce nombre gonfle et qu’un talent illimité soit libéré.

MANCHESTER CITY

Un grand incontestable est entré dans les derniers jours de son exceptionnel relais en Premier League. Cette course de neuf matchs jusqu’à la fin pour la deuxième place de City – 25 points de retard sur Liverpool – vise à honorer David Silva. Le génie illimité du meneur de jeu espagnol depuis le départ de Valence en juin 2010 a vu 14 trophées majeurs remportés, plus 57 buts marqués et 90 passes décisives en 301 matchs de haut niveau. C’est une honte inévitable que les supporters ne soient pas entassés dans le stade Etihad pour lui donner une salutation appropriée.

MANCHESTER UNITED

Ole Gunnar Solskjaer a un merveilleux problème à résoudre chez United – comment placer Bruno Fernandes et Paul Pogba dans le même XI? L’équilibre est la clé si les prétentions se réalisent en écrasant les quatre premiers du cinquième. C’est ici que Fred entre en jeu. Le milieu de terrain brésilien autrefois décrié a rebondi, énergiquement, en 2019/20. Un total de 279 duels défensifs est le deuxième plus haut vol. Une telle énergie pourrait le voir privilégié par rapport à la langoureuse Nemanja Matic.

NEWCASTLE UNITED

Une curieuse fin de saison vous attend. Cela fait trois mois que la prise de contrôle soutenue par l’Arabie saoudite a été envoyée à la Premier League pour approbation, tandis qu’un écart sain de huit points et cinq places les sépare de la zone de largage. C’est ici que Joelinton entre en jeu. Est-il déjà trop tard pour que le record du club, un achat de 40 millions de livres sterling, rebondisse après une première campagne désastreuse dans laquelle il a semblé mal adapté à un rôle de «No9» et a contribué un but en 29 sorties? Ou le Brésilien peut-il sauver sa saison avant un possible été de bouleversements?

NORWICH CITY

Les blessures ont aidé à définir le retour au premier rang de la Premier League de Norwich après trois saisons d’absence. L’absence de défenseur central Timm Klose a été profondément ressentie depuis la défaite 3-2 des montagnes russes contre Chelsea le 24 août. Son retour d’une grave blessure au genou ajoute un lest bienvenu à un club qui pourrait exiger cinq victoires de ses neuf derniers matches pour survivre. L’international suisse fournira des rames d’expérience de haut vol à côté du prometteur Ben Godfrey, et permettra l’utilisation d’une défense à trois.

SHEFFIELD UNITED

Un énorme dépassement a déjà été obtenu depuis longtemps par un côté des Lames au septième rang qui a été sauvagement incliné pour un retour instantané au Championnat. Avec des objectifs susceptibles de rester à un niveau supérieur, seules cinq équipes ont bloqué moins de leurs 30, les garder efficacement est essentiel. Un accord pour prolonger le prêt du gardien Dean Henderson est intrinsèque à cela. Le prospect assuré de Manchester United a, parmi les stoppeurs de tirs, enregistré le deuxième plus grand nombre de feuilles blanches (10), a enregistré le deuxième plus bas but contre par 90 minutes (0,8) et a le quatrième meilleur pourcentage d’arrêts (75,8). .

SOUTHAMPTON

Où seraient les saints – assis dans une salle relativement confortable 14e lieu – être sans Danny Ings? Les 15 buts de l’attaquant anglais à une casquette représentent 43% de leur total, un sommet commun avec Aubameyang d’Arsenal. Ces frappes ont valu 13 points; sans eux, ils seraient en bas de la différence de buts. L’ancien joueur de Liverpool se soutiendra pour mettre fin à une sécheresse de trois matchs vendredi contre Norwich.

TOTTENHAM HOTSPUR

Les Spurs sont des étrangers, huitièmes, dans une course encombrée pour les quatre premiers. Pourtant, une salle de traitement clairsemée a redonné espoir après ce qui s’annonçait sombre, conventionnel, fin 2019/20. La figure centrale, comme toujours, est Harry Kane. Une ligne d’approvisionnement abondante devrait être en place pour approvisionner le capitaine qui a été abattu par la grave déchirure des ischio-jambiers de janvier. Ses compagnons blessés Son Heung-min et Steven Bergwijn sont également de retour, tandis que Dele Alli revient de suspension après la rencontre de vendredi avec Manchester United. Kane (20 matchs, 11 buts) était en passe d’enregistrer son meilleur score en tant que joueur régulier de Premier League. Les conditions sont désormais réunies pour une fin houleuse de la campagne.

WATFORD

Un club – et leur jeune été d’été – étaient en ascension avant les événements surprenants de mars. Ailier sénégalais Ismaila Sarr avait frappé une fois en neuf matches de Premier League, avant que Nigel Pearson ne revienne à l’abri des Hornets pour la défaite 2-0 encourageante du 14 décembre à Liverpool. Son record électrique sous l’Anglais est de quatre buts et trois passes décisives en 10 matchs, dont un doublé et une passe décisive en février 3-0 contre les Reds susmentionnés. Watford – maintenant 17e – avait six points de retard lorsque Pearson a pris le relais et que Sarr n’était nulle part. Les perspectives actuelles sont bien meilleures pour toutes les parties concernées.

WEST HAM UNITED

Sébastien Haller sera la clé pour les Hammers s’ils veulent éviter le scénario apocalyptique de cette misérable saison. Des temps plus heureux semblaient à venir lorsque le record du club de 45 millions de livres sterling signé par l’Eintracht Frankfurt a inscrit trois buts lors de ses trois premiers matches décisifs. Seulement quatre autres ont suivi, cependant, dans 23 autres matches de haut niveau. Une poussée pour rivaliser avec la fin de l’été est désespérément requise par l’ancien avant-centre de France des moins de 21 ans, les Hammers remontent la table à partir d’un 16 précairee, niveau aux points avec 18e-bournemouth placé.

WOLVERHAMPTON WANDERERS

L’augmentation turbo d’Adama Traoré a volé beaucoup d’attention, mais l’international mexicain Raul Jimenez reste leader du peloton à Molineux. Sa contribution de 13 buts et six passes décisives en 29 sorties a mis en évidence un jeu complet et nuancé, et a donné plus de poids à la suggestion selon laquelle il est le meilleur attaquant en dehors de l’élite habituelle. Jimenez a la capacité de tirer un excellent Wolves de la sixième place à la Ligue des champions. Cela pourrait également l’inspirer à ignorer les regards convoités réputés de Manchester United et de la Juventus.

