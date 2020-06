Michael Keaton dans une série à Hulu sur la crise des opioïdes – / Film

Hulu a donné une commande directe à une nouvelle série limitée appelée Dopesick, qui met en vedette un acteur nominé aux Oscars Michael Keaton (Birdman) et est réalisé par un cinéaste oscarisé Barry Levinson (Pluie Homme). La série offrira un regard à multiples facettes sur la crise des opioïdes en Amérique, et c’est la première fois que Keaton joue dans une série télévisée en treize ans. Obtenez plus de détails sur le spectacle ci-dessous.

Écrivain primé aux Emmy Awards Danny Strong (Changement de jeu, Empire, The Hunger Games: Mockingjay – Parties 1 et 2) a écrit Dopesick, qui est une adaptation du livre à succès de l’auteur Beth Macy. Un communiqué de presse décrit l’émission comme «un regard ambitieux, déchirant et convaincant sur l’épicentre de la lutte américaine contre la dépendance aux opioïdes»:

[The series] emmène les téléspectateurs d’une communauté minière en détresse de Virginie dans les couloirs de la DEA et à l’opulence du Big Pharma Manhattan à un pour cent. Les portraits sans faille mais profondément humains des différentes familles affectées et leurs histoires qui se recoupent tiennent un miroir de la situation actuelle de l’Amérique, tout en jetant un regard d’espoir sur les héros luttant contre la pire épidémie de drogue de l’histoire américaine.

Keaton joue Samuel Finnix, un médecin de la vieille école qui aborde sa pratique avec gentillesse et compassion, mais se retrouve pris dans le secret mortel de Big Pharma. C’est la première fois que l’acteur dirige une série télévisée depuis qu’il a joué en 2007 L’entreprise, une mini-série de trois épisodes sur la CIA et la guerre froide diffusée sur TNT. Mais c’était à une époque complètement différente du divertissement, avant qu’il ne devienne de rigueur pour les grandes stars de cinéma de diriger des émissions de télévision. Il est apparu sur quelques spectacles ici et là depuis – Saturday Night Live, Documentaire maintenant!, La semaine dernière ce soir avec John Oliver – mais cela est présenté comme son grand retour splashy sur le petit écran.

« Je suis tellement ravi de raconter cette histoire avec une entreprise aussi audacieuse et audacieuse que Hulu », a déclaré l’écrivain Danny Strong dans un communiqué. «La crise des opioïdes est l’une des histoires les plus importantes de notre époque et je suis honoré non seulement de rendre hommage à ses victimes, mais également de mettre en lumière les héros qui ont riposté. Les lois ont été violées et de nombreux mensonges ont été racontés. Le système nous a fait défaut et Dopesick va montrer à tout le monde comment tout cela s’est passé. »

Il semble que le monde de la culture pop se tourne soudainement vers la crise actuelle des opioïdes dans ce pays. Le prochain film des Russo Brothers, Cerise, met en vedette Tom Holland en tant que toxicomane opioïde, et plus tôt cette année, Netflix a publié une série limitée appelée Le pharmacien, qui a fourni un aperçu de première main saisissant de ce que cette crise fait aux citoyens de ce pays du point de vue d’un pharmacien sur le terrain en Louisiane.

