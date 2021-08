Tous les meilleurs sites pour créer un CV en ligne

Quel que soit le type de poste que vous recherchez, il est essentiel de bien préparer son CV. Ce document est essentiel pour les recruteurs puisqu’il leur permet de connaître vos compétences, mais également de se faire une première idée de votre profil. Afin de donner la meilleure première impression possible, il convient donc de bien organiser votre CV et de le construire de manière pertinente et percutante. Afin de vous aider dans la création de ce document, plusieurs sites vous proposent de créer son cv en ligne. Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous les meilleures plateformes.

Le CV : un élément déterminant pour votre recrutement

Lorsque vous êtes en recherche d’emploi, il est essentiel de mettre toutes les chances de votre côté de manière à obtenir une réponse positive de la part d’un recruteur. Parmi les points déterminants dans votre recherche d’emploi, le CV est un critère essentiel qui peut vous permettre de convaincre les entreprises à vous recevoir en entretien. Pour vous aider à atteindre cette étape, il convient d’avoir un CV parfaitement travaillé et compréhensible rapidement.

Pour que votre candidature retienne l’attention du recruteur, il est essentiel d’adapter au mieux les informations mentionnées dans ce document en fonction de l’annonce à laquelle vous répondez. En effet, toutes les informations sur votre parcours et votre profil ne seront pas forcément pertinentes en fonction du poste. Afin de vous démarquer, il convient donc de sélectionner les informations les plus logiques et pertinentes pour le poste auquel vous candidatez. Un CV clair et parfaitement structuré augmentera considérablement vos chances d’obtenir un entretien.

Comment écrire un CV en ligne ?

Pour aider les personnes en recherche d’emploi, plusieurs sites les accompagnent pour les aider à créer son cv en ligne. En fonction des sites, les fonctionnalités proposées peuvent varier et le nombre de modèles accessibles sera plus ou moins important. Pour choisir le meilleur site de création et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un emploi, nous vous présentons les meilleures plateformes de création de cv en ligne.

CVDesignR

Comme son nom l’indique, ce site est entièrement dédié à la création de CV en ligne. CVDesignR apparaît comme une solution simple à prendre en main et conçue pour faciliter la traduction de votre CV en différentes langues. Offrant la possibilité de télécharger son CV en format PDF haute définition, ce site s’adresse notamment aux personnes déjà insérées dans le monde professionnel qui ont déjà des bases en traitement de texte. Sur ce site, vous avez également la possibilité d’obtenir un lien pour partager facilement votre cv en ligne. Grâce à la fonctionnalité Maestro sur CVDesignR, vous pourrez sauvegarder tous vos documents et CV afin de suivre plus aisément les différentes offres auxquelles vous avez postulé.

Canva

Plateforme d’images et de création graphique gratuite, Canva dispose aujourd’hui d’une fonctionnalité pour créer vos documents professionnels et notamment votre CV. À partir de plus de 250 000 modèles, vous pourrez entièrement personnaliser votre CV et mentionner toutes les informations que vous souhaitez présenter aux recruteurs. Permettant d’obtenir votre CV en différents formats (PDF, PNG ou JPEG), Canva répond aux besoins de tous. En plus des différents outils de création disponibles, Canva met à votre disposition plus de 1 000 polices différentes et 200 000 images pour vous aider à créer le CV le plus original et le plus percutant qui soit. Afin de profiter d’options supplémentaires, Canva propose également un abonnement mensuel destiné à une utilisation professionnelle notamment.

Le choix de la rédaction : CV Ninja

Afin de créer son CV en ligne facilement, CV Ninja est aujourd’hui la meilleure plateforme. Bien plus qu’un simple éditeur classique, ce site vous accompagne tout au long de la création de votre curriculum vitae et vous conseille dans les informations à mentionner. À partir de modèles créés selon les codes du marché du travail, vous pourrez personnaliser votre cv en adaptant au mieux toutes les informations sur votre profil et vos compétences.

L’objectif de ce site est de vous offrir un véritable service de création personnalisé afin de maximiser vos chances de séduire les recruteurs. Pour cela, CV Ninja vous conseille dans le choix des informations et dispose également d’un correcteur automatique pour vous garantir le meilleur CV possible. Une fois votre document prêt et sans faute, vous pourrez le télécharger facilement au format PDF ou Word selon vos besoins.