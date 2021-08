Ils étaient dix sur M6 : intrigue, casting, tout ce qu’il faut savoir sur la série basée sur le roman d’Agatha Christie

Les œuvres d’Agatha Christie sont indéniablement de grandes sources d’inspiration pour le monde du cinéma, comme ce fut le cas pour « Le Crime de l’Orient-Express » ou encore « Mort sur le Nil ». Mélangeant en général le genre policier, thriller et dramatique, ses romans ont rencontré un énorme succès dans le monde entier et continuent jusqu’à aujourd’hui de susciter l’intérêt des cinéastes. C’est justement le cas de Bruno Dega et de Jeanne Le Guillou qui ont décidé de réaliser une version plus moderne et frenchy du livre « Dix petits nègres » avec une mini-série de six épisodes intitulée « Ils étaient dix ». Pour le plus grand plaisir des fans et des téléspectateurs, M6 a ainsi programmé la diffusion de cette minisérie dès aujourd’hui à partir de 21H05 et à raison de deux épisodes par semaine. Mais que nous réserve donc cette nouvelle série ?

« Ils étaient dix », c’est quoi l’histoire ?

Nombreux sont les fans des romans d’Agatha Christie qui connaissent déjà surement l’histoire dans laquelle les deux cinéastes français Bruno Dega (À l’intérieur, Peur sur le lac) et de Jeanne Le Guillou (Gloria, Le tueur du lac) vont nous embarquer. Cependant, s’agissant d’une version plus moderne, certains détails ont été modifiés, mais pour rassurer les fans, le fond de l’intrigue reste bien sûr inchangé. Donc, contrairement à l’œuvre originale, les évènements de cette minisérie ne se dérouleront pas dans les années 30, mais plus proche de notre époque actuelle. « Ils étaient dix » nous emmène donc suivre l’histoire d’un groupe de dix personnes (d’où le titre de la série) qui n’ont a priori aucun lien les unes avec les autres. Composé de cinq femmes et de cinq hommes, le groupe est invité sur une île tropicale presque déserte où se trouve pourtant un luxueux hôtel.

Avec les belles plages, le soleil, les cocktails à volonté au bord de la mer, leur séjour s’annonce des plus incroyables. Cependant, entre les communications coupées et le fait qu’il n’y a aucun moyen de quitter cette île, nos dix invités vont peu à peu réaliser qu’ils sont totalement isolés, coupés du reste du monde et qu’ils sont tous tombés dans un piège. Ils se rendent également compte que chacun d’eux est là pour une raison très précise, car ils ont tous été invités par la même personne énigmatique qui les accuse d’avoir chacun commis un crime. Rapidement, des meurtres inexpliqués surviennent et parmi nos dix personnages, un seul survivra. Pourquoi ont-ils alors été attirés sur cette île ? Quels secrets macabres chacun des invités cache-t-il ? Les réponses, à découvrir dès ce soir sur M6.

Le casting et les personnages

Pour incarner les personnages de cette passionnante histoire bourrée de suspense, la production a fait appel aux talents de nombreux comédiens que nous connaissons déjà, en tout cas pour la plupart. « Ils étaient dix » mettra ainsi en scène Samuel Le Bihan (Xavier Troussaud), Romane Bohringer (Victoria Deshotel), Guillaume de Tonquédec (Gilles Delfour), Patrick Mille (Vincent Del Piero), Marianne Denicourt (Eve Lombardi), Mathieu Demy (Mathieu Le Golf), Isabelle Candelier (Myriam Berto), Manon Azem (Kelly Nesib), Samy Seghuir (Eddy Hamraoui) et encore tant d’autres qu’on vous laisse découvrir au fil des épisodes.

Une série qui s’adresse aux amateurs de frissons

Outre les changements apportés au niveau de l’époque durant laquelle l’histoire de la série se déroule, les cinéastes ont également rajouté une petite touche de thriller afin de capter l’attention des téléspectateurs jusqu’à la fin.

« Nous avons imaginé que de longs flash-back nous révéleraient la vie passée des personnages, leurs secrets et ce qui les a amenés à devenir des meurtriers. Ainsi nous avons bâti dix minithrillers sur des crimes parfaits commis par des gens ordinaires, que rien ne prédestinait à devenir un criminel » a indiqué Sophie Révil, la productrice, lors d’une interview.

À savoir que c’est à Pascal Laugier, un grand maitre de l’horreur (Martyrs, Ghostland), que la production a décidé de s’occuper de la mise en scène. Résultat, on aura droit à beaucoup de suspense, mais surtout à un grand moment de frisson à travers ces six épisodes.

Vendu à 100 millions d’exemplaires

Eh oui, ayant été traduit dans presque toutes les langues, « Dix petits nègres » d’Agatha Christie fait partie des œuvres littéraires les plus convoités par le monde du cinéma dans le monde. D’ailleurs, c’est tout à fait normal avec le succès que le livre a rencontré puisqu’il s’est vendu à 100 millions d’exemplaires. Et avec le succès de la récente adaptation de Kenneth Branagh, « Le Crime de l’Orient-Express », les livres d’Agatha Christie ont encore de longues années devant eux dans le monde du cinéma, surtout avec une nouvelle adaptation du livre « Mort sur le Nil » prévu pour 2022.

En attendant, si vous êtes fans des œuvres de la célèbre romancière, rendez-vous chaque semaine à partir de ce soir sur M6 à 21H05 pour découvrir cette nouvelle minisérie intitulée « Ils étaient dix », que vous pouvez également voir en intégralité sur Salto.