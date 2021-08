Familles nombreuses, la vie au soleil : qui sont les six familles XXL de la nouvelle émission sur TF1 ?

Comme promis, la déclinaison estivale de « Familles nombreuses, la vie en XXL » a bien été lancée ce lundi 16 août sur TF1, après quelques semaines avec Valérie Damidot dans « Plus belles vacances ». Intitulée « Familles nombreuses, la vie au soleil », cette nouvelle émission diffusée tous les jours à 17H30 nous embarquera dans un incroyable voyage à travers les plus beaux endroits exotiques, au cœur de la vie quotidienne de six grandes familles. De l’île de la Réunion aux Caraïbes, en passant par la Côte d’Azur, la Corse, les Baléares et même à Tahiti, ce nouveau programme promet de faire rêver de nombreux téléspectateurs français qui n’ont pas encore vraiment la possibilité de voyager à cause de la pandémie. Mais que nous réserve alors cette nouvelle émission ?

C’est quoi le concept ?

Les fans le savent surement déjà, mais c’est en juillet 2020 que TF1 avait lancé ce programme d’un nouveau genre, « Familles nombreuses : la vie en XXL ». Le concept de cette émission est très simple, et c’est la même chose pour cette nouvelle édition intitulée « sous le soleil ». Pour rappel, plusieurs caméras suivent au quotidien la vie de familles nombreuses françaises. Vivant à plusieurs sous le même toit, la vie quotidienne de ces familles ne ressemble pas à celle de tout le monde. Entre les corvées à faire, les enfants qui vont à l’école, les parents qui jonglent entre le travail et leurs enfants, les téléspectateurs ont eu l’occasion de découvrir chaque soir les hauts et les bas de leur quotidien très rythmé. Et ce concept a très rapidement trouvé son public puisque les fans ont attendu avec impatience le lancement de ce nouveau programme depuis déjà un bon moment. Ils étaient ainsi plus de 1 million devant leur télé hier le 16 août pour la diffusion du premier numéro.

Jour J pour #FamillesNombreuses : la vie au soleil Le célèbre rendez-vous quotidien XXL se décline.. Avec ce nouveau docu-réalité, voyagez à travers l’incroyable vie de 6 nouvelles familles nombreuses où tout est toujours XXL mais au SOLEIL ! RDV du lundi au vendredi à 17h30 pic.twitter.com/H3OAs9tRGw — TF1 Pro (@TF1Pro) August 16, 2021

Qui sont les six familles de cette édition estivale ?

Ces familles ont été réunies ici comme vous le savez déjà peut-être, parce qu’elles ont toutes les six choisi de vivre au soleil, non pas pour les vacances, mais pour faciliter leur quotidien pendant toute l’année, même si cela implique de devoir partir à l’autre bout du monde. Et chacune des familles que nous allons suivre est considérée comme étant une famille nombreuse dont deux d’entre elles comptent même sept enfants. C’est justement le cas de la famille Tondu que nous avons déjà pu découvrir hier sur TF1 lors de la diffusion du premier numéro.

La famille Tondu (7 enfants) vivant sur l’île de la Réunion

Il y a cinq ans et demi, Sabrina (caissière) et Jonathan (technicien) ont décidé de quitter le Centre de la France pour vivre en famille sur une île. Étant maintenant à neuf à la maison, cette grande famille vit désormais au rythme de l’île de la Réunion. Malgré un petit budget, cette grande famille prouve que réaliser ses rêves n’est pas impossible.

La famille Leclezio (6 enfants) en visite en Corse

Il y a un an, la famille Leclezio a décidé de se lancer dans un tour d’Europe en camping-car pendant une année. Cependant, vivre à sept dans un espace de 12 m2, 24h sur 24h n’est pas toujours facile. Entre les barbecues XXL, les devoirs des enfants à faire, l’arrivée en Corse et le budget à ne pas dépasser, les Leclezio semblent ne jamais avoir froid aux yeux.

La famille Bleuse (7 enfants) vivant dans les Baléares

Il y a 16 ans, Miriam et Emmanuel Bleuse sont arrivés aux Baléares avec un seul enfant et maintenant ils sont neufs à la maison. Et chez eux, tout le monde est passionné par la musique, ils ont même monté un véritable orchestre familial.

La famille Dolley (4 enfants) de passage dans les Caraïbes

C’est une famille d’aventuriers qui a décidé un jour de faire le tour du monde en catamaran pendant 3 ans avec quatre enfants. On suivra ainsi leur voyage entre Saint-Martin, la République dominicaine, pour terminer avec la grande traversée vers Curaçao.

La famille Henry (3 enfants) vivant sur la Côte d’Azur

Installée depuis un bon moment sous le soleil de la Côte d’Azur, la famille Henry semble très heureuse et très unie. Cependant, pour que tout soit parfait, il leur manque la maison de leur rêve. Ils se sont donc lancés en famille dans ce projet fou, acheter et rénover eux-mêmes une maison provençale.

🌞 6 familles nombreuses ont tout quitté pour vivre dans un lieu paradisiaque !

🌊 Plongez dans leur quotidien exceptionnel aujourd'hui à 17H30 dans #FamillesNombreuses, la vie au soleil ! 👇 pic.twitter.com/xsc6owRQnj — TF1 (@TF1) August 16, 2021

La famille Villain Blanchard (5 enfants) vivant à Tahiti

Il y a un an, la famille Villain Blanchard a débarqué à Tahiti pour s’y installer alors que Bruno, militaire y a été envoyé pour une mission de 3 ans. La tribu de six profite donc au maximum de cette nouvelle vie sous les tropiques en découvrant différentes iles de la Polynésie française.

Voilà ce que nous réserve donc cette nouvelle émission intitulée « Familles nombreuses, la vie au soleil ». Donc, si vous êtes fans du programme de TF1, rendez-vous tous les jours à 17H30 pour découvrir de nouveaux épisodes inédits.