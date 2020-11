Torchlight 3 – Annonce du thème d’hiver «  Snow & Steam  »

Perfect World a la prochaine mise à jour majeure pour Lampe torche III annoncé, qui prend un thème hivernal. Avec la mission « Snow & Steam », vous pouvez vous attendre à un grand choix de compagnons et de décorations de fort.

La liste des objets comprend des décorations enneigées pour votre fort, une variante de pull de chat laid et une sélection de consommables et de récompenses basées sur la devise. La saison d’hiver met également en jeu des armes légendaires tranchantes. Un nouvel ensemble de masse, d’épée, de bouclier, de concentration et d’armure est désormais disponible pour les joueurs à l’avant.

La classe Mechanicsmith est en cours de refonte

La classe Robo-Blacksmith sera fondamentalement révisée avec cette mise à jour. Non seulement vous remarquerez de nouveaux éléments pour le HUD, mais également certaines capacités qui ont changé. L’approche générale du mécanicien a également été légèrement modifiée pour en faire une classe plus intéressante et fonctionnelle.

La nouvelle mise à jour devrait être publiée à la mi-décembre, dont tous les détails seront disponibles avec les notes de mise à jour officielles.

D’ici là, vous pouvez lire quelques impressions de Torchlight III dans notre revue actuelle.