Top 10 des premières caractéristiques du segment disponibles sur la Hyundai i20 2020

La nouvelle Hyundai i20 2020 a été lancée en Inde et voici le top 10 des premières caractéristiques du segment équipées sur la trappe.

Les prix de la Hyundai i20 2020 commencent à Rs 6,79 Lakhs jusqu’à Rs 11,18 Lakhs (ex-salle d’exposition). La nouvelle génération à hayon a enfin été lancée et les réservations ont également commencé. Comme toute autre voiture Hyundai, la i20 2020 est livrée avec de nombreuses fonctionnalités haut de gamme et près de 10 premières fonctionnalités du segment. Voici la liste complète de cela.

Hyundai i20 2020 Top 10 des premières caractéristiques du segment

1. Technologie de voiture Internet Blue Link avec 50 fonctionnalités connectées

La nouvelle i20 est la première voiture du segment à offrir une technologie de voiture Internet avec plus de 50 fonctionnalités connectées telles que la géolocalisation, les mises à jour de cartes OTA, le suivi des véhicules volés, l’assistance vocale, la mise à jour météo et bien plus encore.

2. Démarrage / arrêt du moteur à distance et démarrage / arrêt du refroidissement par air à distance

Avec l’aide de la technologie de voiture Internet Blue Link, i20 est également le premier à proposer un système de démarrage / arrêt du moteur à distance. Avec votre téléphone ou votre smartwatch, vous pouvez désormais allumer ou éteindre le moteur de l’i20. Vous pouvez également faire fonctionner la climatisation de l’i20 avec la même application.

3. Purificateur d’air

Hyundai i20 obtient le purificateur d’air Oxyboost sur la variante haut de gamme, ce qui en fait la première voiture de sa catégorie à en obtenir un. Pour tous les acheteurs vivant dans le nord de l’Inde où la pollution augmente dangereusement, l’ajout d’un purificateur d’air le rendra habitable au moins à l’intérieur de la cabine.

4. Chargeur sans fil avec fonction de refroidissement

Sur les variantes haut de gamme, l’i20 proposera également un chargeur sans fil avec une fonction de refroidissement. Le coussin de refroidissement est important pour cela, car en raison de la chaleur émise à l’intérieur de la cabine, le téléphone pourrait chauffer. Cela pourrait être dangereux et aussi, d’un côté plus doux, augmentera le temps de charge. La fonction de refroidissement garantira que le téléphone ne chauffe pas pendant le chargement.

5. iMT (boîte de vitesses manuelle sans embrayage)

Cette iMT ou la boîte de vitesses manuelle sans embrayage est la première technologie du segment qui est maintenant vue sur d’autres voitures comme Kia Sonet et Hyundai Venue. La boîte de vitesses iMT sera livrée avec un moteur turbo à essence, sans embrayage mais avec l’expérience de changement de vitesse manuel.

6. Système audio Bose 7 Speaker

Le nouvel i20 reçoit le système audio Bose à 7 haut-parleurs avec amplificateur sur les variantes haut de gamme. Il comprendra deux tweeters à l’avant, des haut-parleurs sur les quatre portes et un subwoofer dans le coffre.

7. Connectivité Bluetooth multi-téléphones

C’est une autre caractéristique pratique mais pas si importante. Avec le système d’infodivertissement de l’i20, vous pouvez désormais connecter plusieurs téléphones avec Bluetooth. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un téléphone pour appeler et un autre pour écouter de la musique, vous pouvez désormais connecter les deux.

8. Commande d’assistance en côte

Le HAC est une caractéristique de sécurité importante, en particulier pour ceux qui débutent dans la conduite. Il sera livré avec le contrôle de montée et de descente en côte sur les variantes haut de gamme. Donc, si vous descendez une pente, le contrôle de descente fonctionnera pour s’assurer que la vitesse est sous contrôle.

9. Système de surveillance de la pression des pneus

Il obtiendra un système de surveillance de la pression des pneus, indiquant la pression PSI pour tous les pneus. Chaque fois que la pression devient inférieure à celle requise, le cluster affichera la notification et vous pourrez vérifier quel pneu a été affecté.

10. Lampes de flaque d’eau

Cette fonctionnalité reste juste pour le style et n’est pas si importante. Cependant, cela ajoute certainement plus à l’attrait du design de la trappe. Il est installé sur les ORVM et affichera le badge i20 au sol.