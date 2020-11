Le vendeur de billets rejoint Hearthstone’s Madness à l’extension Darkmoon Faire

in

Image via Blizzard Entertainment

Les fans voyous reçoivent un peu d’amour Hearthstone’s extension à venir, La folie à la foire de Sombrelune.

Le vendeur de billets – la dernière carte du jeu à être révélée – est un serviteur Rogue à trois coûts avec quatre attaques, trois points de vie et un Deathrattle. Quand il meurt, il mélange trois «tickets» dans votre deck qui invoquent une poupée ours 3/3 lorsqu’elle est tirée.

Image via Blizzard Entertainment

La carte a un aspect et une sensation similaires à Fal’dorei Strider, un serviteur Rogue déjà puissant. Cela coûte moins cher et offre des statistiques plus faibles, mais c’est un ramassage raisonnablement fort pour la classe.

Le vendeur de billets se combine bien avec des cartes comme Stowaway, ajoutant une valeur supplémentaire et un tirage de cartes pour seulement trois manas. Ce n’est pas la plus polyvalente des cartes et peut avoir du mal à se frayer un chemin dans les listes de deck standard, mais elle a définitivement sa place. Shuffle Rogue, par exemple, est une option solide lorsqu’il s’agit de jouer la carte dans un construit.

La folie de Hearthstone à la foire de Sombrelune La sortie est prévue pour le 17 novembre. Mais les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

