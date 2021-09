Tom Holland et Zendaya toujours en couple ? Voici les dernières infos sur les deux stars de Spider-Man

Pour célébrer l’anniversaire de Zendaya, Tom Holland a partagé une image des coulisses de la paire dans la peau de leurs personnages à l’écran, Peter Parker/Spider-Man et MJ. Les acteurs sont les co-stars de la collaboration entre Marvel Studios et Sony depuis le film Spider-Man : Homecoming de 2017. Ils ont repris leur rôle dans Spider-Man : Far From Home, dans lequel leurs personnages se sont finalement engagés dans une relation amoureuse. Leur histoire se poursuit dans Spider-Man : No Way Home, dont la sortie en salles est prévue pour décembre 2021.

Dans le prochain film, la vie de Peter s’embrase après que son identité secrète de super-héros a été révélée par Mysterio (Jake Gyllenhaal), et l’adolescent se tourne vers ses amis et sa famille pour trouver du soutien. D’après la bande-annonce de No Way Home, la petite amie de Peter, MJ, reste à ses côtés alors qu’il se trouve dans une situation dangereuse. Spider-Man demande alors de l’aide au Docteur Strange (Benedict Cumberbatch), qui tente d’effacer de la mémoire du monde la véritable identité de Peter, le héros rampant sur les murs. Mais les efforts de Strange tournent mal, et il semble que la route soit difficile pour Peter, MJ et le monde entier.

Dans le monde réel, hors de l’écran, Holland et Zendaya semblent aller très bien. La preuve en est le récent post Instagram de l’acteur célébrant l’anniversaire de sa co-star et future petite amie, selon les rumeurs. L’actrice, connue pour ses rôles dans Euphoria, The Greatest Showman et le prochain Dune, a 25 ans aujourd’hui. Sur l’image, on voit Holland portant le super costume rouge et noir emblématique de Spider-Man, sans le masque, le visage maquillé pour paraître meurtri et coupé. Zendaya, qui a pris la photo, se tient derrière lui. Découvrez le cliché ci-dessous :

Il est difficile de dire quand exactement la photo a été prise, puisque l’ensemble de super-héros classique rouge et noir de Parker devrait apparaître dans No Way Home, après avoir fait ses débuts dans Far From Home. Dans le prochain film, cependant, le costume est équipé d’améliorations magiques fournies par le Docteur Strange. Il y a toutefois de fortes chances que l’image soit une photo prise dans les coulisses du prochain film, compte tenu de la chronologie de la relation entre les acteurs. Le tournage du très attendu No Way Home s’est achevé au début de l’année, mais certains membres du casting ont été aperçus lors de reprises de tournage à Los Angeles il y a quelques semaines.

Ce n’est pas le premier message de célébration de Holland à apparaître en ligne récemment. Avant l’anniversaire de Zendaya, la première bande-annonce de No Way Home a été diffusée au CinemaCon et est rapidement devenue la bande-annonce la plus regardée de tous les temps, devançant Avengers : Endgame pour ce titre. Holland s’est alors également rendu sur Instagram pour remercier les fans d’avoir regardé le clip en si grand nombre. À un peu plus de quatre mois de la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home, les followers de l’acteur peuvent probablement s’attendre à quelques autres images des coulisses dans les semaines à venir. Et ce qui est clair, c’est que les fans ont certainement envie d’en savoir plus sur la relation entre le vrai Spider-Man et MJ.zend